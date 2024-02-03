Kanser ve Şekerin sinsi ilişkisi: sağlıklı beslenme ile kanser riskini azaltın

Kanser ve Şeker Arasındaki Sinsi Bağ

Diyetisyen Samet Polat, sağlıklı beslenmenin kanserle mücadeledeki önemine dikkat çekiyor. Kanser ve şeker arasındaki ilişkiyi vurgulayan Polat, bu konuda "Aman dikkat" uyarısında bulunuyor. Kanser, dünya genelinde sebebi bilinen ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor ve 200'den fazla türü bulunuyor.

Kanser Riskini Azaltmak İçin Sağlıklı Beslenme

Polat, sağlıklı beslenmenin kanser riskini azaltmada ve tedavide önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Dengeli ve düşük karbonhidratlı bir beslenme şeklinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Polat, işlenmiş gıdalardan, yüksek karbonhidrat içeren yiyeceklerden ve fast-food ürünlerinden uzak durulmasının önemini hatırlatıyor.

Kanserle Mücadelede Doğru Beslenme

Diyetisyen Polat, et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, sebze, meyve ve tahıllar gibi besin gruplarından dengeli bir şekilde yararlanılmasını öneriyor. Doğal tereyağı ve soğuk sıkım zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tercih edilmesi, su tüketiminin artırılması ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi üzerinde duruluyor.

Kanser Hücrelerinin Enerji Kaynağı: Şeker

Kanserli hücrelerin en önemli enerji kaynağının şeker olduğunu belirten Polat, bu nedenle çok düşük karbonhidratlı bir beslenme şeklinin tercih edilebileceğini ifade ediyor. Bu diyetin temel hedefinin, vücudun enerji üretimi için glukoz yerine yağları yakmasını sağlamak olduğunu açıklıyor.

Lifli ve Posalı Besinlerin Önemi

Polat, çok düşük karbonhidratlı diyetlerin lif, B1, B2, B6, folat, potasyum ve E vitamini alımı açısından yetersiz olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, dengeli bir diyetin önemine vurgu yapıyor. Kanserle mücadelede sağlıklı beslenmenin yanı sıra korunma ve erken teşhisin de önemli olduğunu hatırlatıyor.

Kanserle mücadelede sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi göz ardı edilemez. Diyetisyen Samet Polat'ın önerileri, kanser riskini azaltmak ve tedavi sürecine katkı sağlamak için dengeli ve bilinçli bir beslenme düzeni oluşturmanın önemini vurguluyor. Kanser ve şeker arasındaki ilişki, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir.