Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5 bin 500 personel alımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sürecinin başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda ilk etapta 5 bin 500 personel alınacağı belirtildi. Başvurmak isteyenler Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonları için tercihlerini 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecekler.

Tercih Tarihleri ve Başvuru Süreci

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonları için tercihlerini 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecekler. Başvurular, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

ÖSYM tercih duyurusu ve kılavuzu

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işleminin KPSS-2024/4 kapsamında gerçekleşeceği belirtiliyor. Adaylar, tercih işlemleri için KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM resmi web sitesi üzerinden erişebilecekler.

Alım Yapılacak Kadrolar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılında yapacağı personel alımında toplam 7 bin 158 kadro bulunuyor. Bu kadrolar arasında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendisleri gibi çeşitli pozisyonlar yer alıyor. Toplamda 5bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alımı yapılacak.