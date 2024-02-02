Karadeniz’in batısında Kurtuluş Savaşının Tarihi Mirası

Tarihe Yolculuk: Şerife Bacı ve Çeller Tepesi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesi, Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birine tanıklık ediyor. Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya mühimmat taşıyan kadınların kahramanlıklarının sembolü olan Şerife Bacı, bu bölgenin gurur kaynağı. Şerife Bacı'nın hikayesi, Seydiler'in 700 rakımlı Çeller Tepesi'nde ışıklandırma ile anlatılıyor.

Şerife Bacı'nın Kahramanlık Hikayesi

Şerife Bacı, 9 aylık bebeğiyle birlikte mühimmatları kağnılarla taşırken, Kastamonu Kışlası yakınlarında hayatını kaybetti. Onun bu fedakarlığı, Seydiler Belediyesi tarafından Çeller Tepesi'ne yapılan ışıklandırma ile gözler önüne seriliyor. Bu ışıklandırma, Şerife Bacı'nın silüetini yansıtarak, onun kahramanlığını gelecek nesillere aktarıyor.

İstiklal Yolu Milli Parkı'nda Millet Bahçesi Projesi

Seydiler ilçesindeki İstiklal Yolu Milli Parkı, yeni bir dönüşüme uğruyor. Burada, İstiklal Yolu'nun ruhuna uygun bir Millet Bahçesi yapılacak. 30 dönüm alan üzerine kurulacak bu bahçe, hem ziyaretçilere hem de her yıl düzenlenen yürüyüşe katılanlara dönemin ruhunu yaşatmayı amaçlıyor.

Şehitler Anıtı ve İstiklal Yolu'nun Hikayesi

Seydiler'deki Şehitler Anıtı'nın bulunduğu bölgede, Şerife Bacı ve İstiklal Yolu'nun hikayesini anlatan resimler ve yazılar sergileniyor. Bu görseller, yolu süsleyen banklara da işlenerek ışıklandırılıyor, böylece ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuluyor.

Şerife Bacı'nın Silüeti ve Seydiler Belediyesi'nin Projeleri

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Şerife Bacı'nın silüetinin Çeller Tepesi'ne yansıtılmasının yanı sıra, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunacak diğer projeler hakkında da bilgi verdi. Bu projeler, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

Kurtuluş Mücadelesi'nin Kadın Kahramanları

Erdoğan, Kurtuluş Mücadelesi'nde önemli rol oynayan kadın kahramanları gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yapıyor. Şerife Bacı'nın hikayesi, bu çabaların bir parçası olarak, Çeller Tepesi'nde yaşatılıyor.

İstiklal Yolu'nun Geleceği ve Millet Bahçesi

İstiklal Yolu Milli Parkı'nda yapılacak Millet Bahçesi, bu tarihi yolun ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanıyor. Erdoğan, bu projenin yanı sıra, ilçenin kalkınması için yapılan diğer çalışmaları da anlatıyor. Bu çalışmalar arasında içme suyu sağlama ve et kombinesi kurma projeleri de bulunuyor.

Seydiler'in Tarihi ve Kültürel Mirası

Bu projeler, Seydiler'in sadece bir ilçe olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olduğunu gösteriyor. Şerife Bacı'nın hikayesi ve İstiklal Yolu Milli Parkı'ndaki Millet Bahçesi, ziyaretçilere bu mirası daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.