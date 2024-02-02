Bolu rüzgarı Mersin sahillerinde esti, Samet Ünalan’dan çifte madalya!

Bolu'nun gururu Bocce Milli Sporcusu ve BOBES sporcusu Samet Ünalan, Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği muhteşem performansla altın ve bronz madalya kazanarak Milli Takım kapısını araladı.

Mersin sahillerinde altın parıltı

Mersin sahilleri, Bolulu sporcu Samet Ünalan'ın muhteşem başarısına tanıklık etti. Bocce Milli Sporcusu Samet Ünalan, Büyük Erkekler ve Kadınlar Bocce Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu büyük zafer, Ünalan'ı doğrudan Milli Takım kampına taşıdı.

Ünalan'dan çifte zafer

27 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşen şampiyonada, Samet Ünalan, altın nokta disiplininde 85 sporcu arasından zirveye çıkarak Türkiye Şampiyonu oldu. Geleneksel tekler disiplininde ise 39 sporcu arasından üçüncü sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takım kapısını açan başarı

Samet Ünalan'ın bu olağanüstü başarısı, Milli Takım kampına katılma hakkı kazanmasını sağladı. Ünalan, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan kampa katılarak Türkiye'yi ve Bolu'yu uluslararası arenada temsil etme fırsatı yakaladı. Bu gelişme, Ünalan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açacak ve daha büyük başarılarına imza atmasının yolunu açacak.