Gençler arasında artan online kumar bağımlılığına dikkat!

Gençler ve Dijital Kumar Tehlikesi

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, gençlerin online kumar bağımlılığı konusunda ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Eraslan, "Kumar, uyuşturucu ve terör kadar tehlikeli" diyerek, bu konudaki endişelerini dile getiriyor.

Türkiye'de Kumarhanelerin Yasaklanma Süreci

Prof. Dr. Eraslan, Türkiye'de 1980'lerde Turgut Özal döneminde kumarhanelerin yasaklanmasının ardında yatan sebepleri hatırlatarak, bu yasağın toplumsal patlamalar, intiharlar ve ailelerin yıkılması gibi olumsuz sonuçları önlemek amacıyla getirildiğini ifade ediyor. Ancak, son yıllarda özellikle son iki yılda, kumara erişimin çok kolaylaştığını vurguluyor.

Çocukların Sanal Kumarla İmtihanı

Eraslan, Türkiye'de kumarhanelerin yasak olmasına rağmen, çocukların ve gençlerin cep telefonları üzerinden sanal bahis ve kumar oynadıklarını belirtiyor. Bu durumun gençleri ciddi mali borçlara, hatta intiharlara sürüklediğini ifade ediyor. Eraslan, "Kumar tutkunluğunda en büyük süreç, kumara erişimi kolaylaştırmak" diyerek, gençleri ve aileleri bu tehlikeli süreçten uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Kumarın Legal ve İllegal Ayrımı

Kumarın legal ve illegal ayrımının yapılmaması gerektiğini vurgulayan Eraslan, lisanslı kumar sitelerinin de diğerlerinden farklı olmadığını belirtiyor. Kumarın sonuçlarının yine aynı olduğunu, insanların borçlanmalarına, ailelerin yıkılmasına ve gençlerin yaşamlarının kararmasına neden olduğunu ifade ediyor.

Dijital Kumarın Vampir Etkisi

Eraslan, gençlerin kumar oynamayı legal ve meşru gösterme çabalarına "vampir etkisi" adını veriyor. Bu durum, gençleri kumar oynamaya alıştırıyor ve grup halinde organize edilen kumar oyunlarına yol açıyor. Eraslan, gençlere arkadaş gruplarından gelen kumar tekliflerine 'hayır' demelerini öneriyor ve kumarın beyindeki haz algılarını tetikleyerek bağımlılık yarattığını belirtiyor.

Kumarhaneye Telefonlarla Bağlanma ve Yasal Riskler

Eraslan, kumar oynatan kişilerin temiz hesaplar olarak adlandırılan, yasal izlemeye takılmamış banka hesaplarını kiraladıklarını ve bu hesaplar üzerinden para aktarımları yaptıklarını ifade ediyor. Bu durumun aslında bir suç olduğunu ve gençlerin bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yasa dışı kumarın ciddi cezai yaptırımları olduğunu belirtiyor.

Anne ve Babalara Önemli Görevler Düşüyor

Eraslan, dijital dünyada erişimin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle anne ve babaların çocuklarının dijital ayak izlerini ve para harcamalarını dikkatle takip etmeleri gerektiğini söylüyor. Orantısız para harcamaları ve borç istemeleri gibi davranışlar, kumar bağımlılığının işaretleri olabilir.

Kumarın Tehlikelerine Karşı Bilinçlenme

Prof. Dr. Levent Eraslan'ın uyarıları, gençlerin ve ailelerin kumarın tehlikelerine karşı bilinçlenmesinin önemini vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumların toplumsal tehlikelere karşı kalkan görevini üstlenmeleri ve bilinçlendirme çalışmalarının acilen yapılması gerektiğini belirtiyor.