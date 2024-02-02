Polis memuru rölyef sanatıyla Türk kültürünü tanıtıyor

Polis Memuru Sanatla Tanışıyor

Uşak'ta görev yapan polis memuru Muhammet Sait Bozkurt, hobi olarak başladığı rölyef sanatında Türk kültürünü bakır levhalara işleyerek büyüleyici eserlere hayat veriyor.

31 yıllık polis memuru olan Bozkurt, Sivas'ta görev yaptığı dönemde rölyef sanatçısı Necmettin Sadıkoğlu ile tanıştı. Sadıkoğlu'nun eserlerinden ilham alan Bozkurt, bakır levhalar üzerinde kabartma figürlerle Türk kültürünü yansıtıyor.

Geleneksel Sanat Anadolu'ya Taşınıyor

Bozkurt, geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır rölyeflerle genellikle Anadolu Türk kültürünü yansıtıyor. 2019'dan bu yana görev yaptığı Uşak'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de tablolarında canlandırıyor.

Açtığı sergilerle tanınan Bozkurt, sanatı gelecek nesillere aktarmak amacıyla Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarında eğitimler veriyor.

Sanatla Polislik Dengesi

Muhammet Sait Bozkurt, rölyef sanatına başladığı günden bu yana hiç ara vermediğini ve her gün yeni eserler üretmeye çalıştığını vurguluyor.

Polislik mesleğinin zorluğuna dikkat çeken Bozkurt, sanatın kendisini rehabilite ettiğini ve rahatlattığını belirtiyor. Onun için, yaptığı eserlerin her biri özel bir anlam taşıyor ve beğenmediği hiçbir tabloyu kimseye vermek istemiyor.

Sanat ve Polis Kimliği

Açtığı sergilere katılan ziyaretçilere polis olduğunu söylediğinde, insanların şaşırdığını ifade eden Bozkurt, farklı bir meslek grubundan geldiği için olumlu tepkiler aldığını dile getiriyor.

Kendisine alaylı bir gelenekten gelen rölyef sanatını öğretmek gibi bir görevi olduğunu vurguluyor. Bozkurt, sanatın önemini vurgulayarak, çocukların sanata yönlendirilmesi gerektiğini ve kadim sanatların yaşatılması gerektiğini söylüyor.

Teşekkürler ve Destekler

Muhammet Sait Bozkurt, kendisine kurs verme konusunda destek veren Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'ya teşekkür borçlu olduğunu da belirtiyor.