Denizli'deki ilginç boşanma davası sonrası Yargıtay'ın 'cimri koca tam kusurlu' kararı gündem oldu.

Denizli’de gerçekleşen bir boşanma davası cimriliğin ne kadar ileri gidebileceği sorusunu gündeme getirdi. Yargıtay'ın son kararı ise eşine elektrik harcayacak diye beyaz eşya kurdurmayan bir kocayı tam kusurlu bulmasıyla dikkat çekti. İşte bu olayın ayrıntıları ve kararın yankıları:

Boşanma davasının detayları

Denizli'de yaşanan boşanma davası, her iki tarafın da iddialarıyla ilginç bir hal aldı. Davacı-davalı erkek, eşinin kendisine saygısız davrandığını, evde yemek ve temizlik yapmadığını ileri sürdü. Kendisinin bu işleri yapmak zorunda kaldığını belirtti ve eşinin bir süre sonra evi terk ettiğini aktardı. Davalı kadın ise eşinin ev için gerekli temel eşyaları almadığını ve elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kurdurmadığını öne sürdü. Ayrıca, kocasının kendisini hırsızlıkla suçladığını ve her sabah cebindeki parayı kontrol ettiğini iddia etti.

Tazminatlar gündeme geldi

Her iki taraf da boşanma taleplerinin yanı sıra maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulundu. Koca, 50 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminat istedi, kadın ise 50 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

Mahkeme kararı ve tepkiler

Denizli 4. Aile Mahkemesi, davayı incelediğinde erkeğin eşine ev düzeni kurmamasını, kadının piknik tüpünde yemek yapmak zorunda kalmasını ve eşinin evden ayrılmasını fırsat bilerek evin kilidini değiştirmesini kusur olarak değerlendirdi. Bu nedenle, mahkeme erkeği tam kusurlu buldu ve kadına 15 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi. Ancak koca, bu karara itiraz etti ve dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne gitti. Ancak istinaf başvurusu da reddedildi ve yerel mahkeme kararı onandı.

Yargıtay'ın Kararı

Son olarak dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaştı ve Yargıtay, erkeği ev eşyalarını almamak ve elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kullanmamak nedeniyle eşini piknik tüpünde yemek yapmaya zorladığı gerekçesiyle tam kusurlu bulan yerel mahkeme kararını onadı.