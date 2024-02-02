Bolu ve ilçeleri için kar yağışı tahminleri

Bolu, masalsı bir kışın eşiğinde
Meteoroloji'nin ayrıntılı analizlerine göre, bölgede hava durumu mevsim normallerine uygun seyredecek gibi görünüyor. Ancak, bu sakin manzara hafta sonunda kar yağışlarına dönüşecek. Özellikle Bolu ve çevresinde yaşayanlar, karla başa çıkmak için hazırlıklı olmalılar.
Meteoroloji'den önemli uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili olarak vatandaşlara ve ziyaretçilere önemli uyarılarda bulunuyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği belirtiliyor. Trafikte ekstra dikkatli olunması önem taşıyor. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak büyük önem arz ediyor.
Kış hazırlıkları ve önlemler
Kar yağışının başlamasıyla birlikte, yerel yönetimler kışa hazırlık çalışmalarını hızlandırıyor. Kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletilirken, vatandaşlar da kış lastiği, antifriz gibi kışlık önlemlerini almaya başlıyorlar. Bolu ve çevresindeki vatandaşlar, Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporlarını takip ederek, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmalılar.
Hafta sonu Bolu'da kar yağışı keyfi kaçırmasın!
Bolu'nun bu hafta sonu kar yağmasıyla birlikte, kışın tadını çıkarabilir, kış sporlarına katılabilir ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ancak unutmayın, güncel hava durumu raporlarını takip ederek ve Meteoroloji'nin uyarılarına dikkat ederek güvenli bir şekilde hareket edin.
Bolu Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: 0°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 1°C En düşük: -5°C Karla Karışık Yağmurlu
Bartın Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 7°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Çok Bulutlu
Karabük Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Karla Karışık Yağmurlu
Kastamonu Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 1°C En düşük: -6°C Karla Karışık Yağmurlu
Sinop Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: 5°C Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 2°C Parçalı Bulutlu
Çankırı Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -2°C Güneşli
Bilecik Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 11°C En düşük: 3°C Güneşli
İstanbul Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 3°C Çok Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
Ankara Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: -1° Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 5°C En düşük: -1°C Parçalı Bulutlu
İzmir Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 5° Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 14°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Bursa Hava Durumu
3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: 5°C Yağmurlu
4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 12°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.