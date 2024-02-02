Bolu ve ilçeleri için kar yağışı tahminleri

Bolu, masalsı bir kışın eşiğinde

Meteoroloji'nin ayrıntılı analizlerine göre, bölgede hava durumu mevsim normallerine uygun seyredecek gibi görünüyor. Ancak, bu sakin manzara hafta sonunda kar yağışlarına dönüşecek. Özellikle Bolu ve çevresinde yaşayanlar, karla başa çıkmak için hazırlıklı olmalılar.

Meteoroloji'den önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili olarak vatandaşlara ve ziyaretçilere önemli uyarılarda bulunuyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği belirtiliyor. Trafikte ekstra dikkatli olunması önem taşıyor. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak büyük önem arz ediyor.

Kış hazırlıkları ve önlemler

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, yerel yönetimler kışa hazırlık çalışmalarını hızlandırıyor. Kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletilirken, vatandaşlar da kış lastiği, antifriz gibi kışlık önlemlerini almaya başlıyorlar. Bolu ve çevresindeki vatandaşlar, Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporlarını takip ederek, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmalılar.

Hafta sonu Bolu'da kar yağışı keyfi kaçırmasın!

Bolu'nun bu hafta sonu kar yağmasıyla birlikte, kışın tadını çıkarabilir, kış sporlarına katılabilir ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ancak unutmayın, güncel hava durumu raporlarını takip ederek ve Meteoroloji'nin uyarılarına dikkat ederek güvenli bir şekilde hareket edin.

Bolu Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: 0°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 1°C En düşük: -5°C Karla Karışık Yağmurlu

Bartın Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 7°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Çok Bulutlu

Karabük Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Karla Karışık Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 1°C En düşük: -6°C Karla Karışık Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: 5°C Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 2°C Parçalı Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -2°C Güneşli

Bilecik Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 11°C En düşük: 3°C Güneşli

İstanbul Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 3°C Çok Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

Ankara Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 5°C En düşük: -1° Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 5°C En düşük: -1°C Parçalı Bulutlu

İzmir Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 5° Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 14°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

3 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: 5°C Yağmurlu

4 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 12°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu