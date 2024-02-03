Emeklilere 2024’te verilecek olan bayram ikramiyelerine yüzde 37,57 zam yapılması gündeme geldi

Emekli maaşları yükseliyor

2024 yılında emekli maaşlarına yönelik önemli gelişmeler yaşanacağı belirtildi. Yüzde 37,57'lik enflasyon oranı ve yüzde 11,68'lik refah payı ile birlikte emekli maaşlarının yüzde 49,25 artış göstermesi bekleniyor.

Eşitlenmiş zam kapıda…

Bu, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için eşitlenmiş bir zam anlamına geliyor. Bu artışın emekliler yaşam standartlarını yükseltip yükseltmeyeceği merakla bekleniyor.

Cumhuriyet ikramiyesi 2023 son çeyrekte dağıtıldı

2023 yılının son çeyreğinde, tüm emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu ödeme, emekliler için güzel bir sürpriz oldu ve bayram öncesi ekonomik bir rahatlama sağladı.

2024'te iki bayram ikramiyesi

Hükümet, emekliler için yeni bir müjde daha verdi. 2024 yılında tüm emeklilere 2 tane bayram ikramiyesi ödenecek. Bu ikramiyeler, emeklilerin bayram tatillerini daha keyifli ve rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak.

Yeni zamlar ve ikramiyeler için hazırlıklar başladı

Hükümet, milyonlarca emekli için açıkladığı refah payı ödemeleri için hazırlık yaparken, aynı zamanda bu yıl ki bayram ikramiyelerini artırma çalışmalarına da başladı. Aralık enflasyonu, 6 aylık enflasyon artışını yüzde 37,57 olarak gösterdi. Bu veriler doğrultusunda, emeklilere sunulacak olan yeni zamlar ve ikramiyelerin miktarı da artırılacak.

2024 yılı, emekliler için ekonomik olarak olumlu bir yıl olacak gibi görünüyor. Yapılan zamlar, refah payı ödemeleri ve bayram ikramiyeleri, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.