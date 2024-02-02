Bolu'da elektrikler gidecek! Etkilenecek bölgeler ve saatler

SEDAŞ'tan Önemli Açıklama: Planlı Elektrik Kesintisi
SEDAŞ, Bolu'nun bazı bölgelerinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin, planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtiyor. Bu kesintinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını mümkün olduğunca az etkilemesi için önceden planlandığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguluyor.
Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı
Bolu'daki elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmî web sitesinde detaylı bir şekilde yayınlanmıştır. Bu bilgiler, vatandaşların kesinti süreleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve günlük planlarını buna göre düzenlemelerini sağlayacaktır.
Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri
SEDAŞ, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çeşitli önlemler almıştır. Kesinti süresince yaşanabilecek acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecektir. Bu sayede, olası sorunlar hızla çözüme kavuşturulacaktır.
Bolu sakinleri, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan bu planlı elektrik kesintisi hakkında bilgilendirilmiştir. Kesintinin neden olduğu olası aksamalara karşı hazırlıklı olmanız ve SEDAŞ tarafından alınan önlemlere dikkat etmeniz önerilmektedir. Bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|ÖMERLER MERKEZ
|ÖMERLER KÜME EVLERİ
|03.02.2024
|09:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|ÖMERLER, ÖMERLER MERKEZ
|ABANT YOLU, ÖMERLER, ÖMERLER KÖY SOKAĞI
|03.02.2024
|13:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÖMERLER
|ÖMERLER ABANT YOLU ÜZERİ, ÖMERLER KÖY YOLU
|03.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|03.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, ÇAKMAKLAR, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR
|1700 SK., 1701, 1701 SK., 1702 SK., 1704 SK., 1705. SK., 1707 SK., 1708, 30.EVLER, 30.EVLER SK., 4072. SK., 4073, 4073. SK., 4078, 4078. SK., 4079. SK., 901 sok, AKÇAM SK., ALEV, ALEV SK., ALPER SK., ASLI SK., ATICILAR SİTESİ SK., AVUNDUK SK., BİLGE SK., CANGÜL SK., CEMAL TÜRKAN, CEMAL TÜRKAN SK., COŞKUN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAMLI BEL SK., DEFNE SK., EMRE, EMRE SK., EMRİN SK., ERGUVANİ SK., ERTÜRK, ERTÜRK SK., ESİN SK., FİDAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BULVAR, GÜLAY, GÜLHAN SK., GÜLISTAN SK., GÜLİSTAN SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KESKİN SK., KIBRIS SK., KURAL SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MINE, MİNE SK., MY DREAM CİTY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NEFES, NEHİR SK., ÖĞRETMENLER SOK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ÖZCAN SK., ÖZLENIR, ÖZLENİR SK., SARIÇAM SK., SEYRANİ SK., ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SK., ŞEHİT SAFFET GÜVEN SK., TOKGÖZ SK., UYUMLU SK., ZARİF SK., ZERDALI, ZERDALİ SK.
|03.02.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU
|712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3.
|04.02.2024
|09:30
|17:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.