Bolu'da elektrikler gidecek! Etkilenecek bölgeler ve saatler

SEDAŞ'tan Önemli Açıklama: Planlı Elektrik Kesintisi

SEDAŞ, Bolu'nun bazı bölgelerinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin, planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtiyor. Bu kesintinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını mümkün olduğunca az etkilemesi için önceden planlandığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguluyor.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı

Bolu'daki elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmî web sitesinde detaylı bir şekilde yayınlanmıştır. Bu bilgiler, vatandaşların kesinti süreleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve günlük planlarını buna göre düzenlemelerini sağlayacaktır.

Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri

SEDAŞ, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çeşitli önlemler almıştır. Kesinti süresince yaşanabilecek acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecektir. Bu sayede, olası sorunlar hızla çözüme kavuşturulacaktır.

Bolu sakinleri, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan bu planlı elektrik kesintisi hakkında bilgilendirilmiştir. Kesintinin neden olduğu olası aksamalara karşı hazırlıklı olmanız ve SEDAŞ tarafından alınan önlemlere dikkat etmeniz önerilmektedir. Bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.