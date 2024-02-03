35 yaşındaki adam ormanda donmuş olarak bulundu

Düzce'de Orman Avı Faciası: Hipotermi Can Aldı

Düzce'nin soğuk ormanlarında av macerası, trajediyle sonuçlandı. İki arkadaşın av için çıktığı gezide, 35 yaşındaki Atilla Temizel hipotermi geçirerek yaşamını yitirdi. Arkadaşları ve ailelerinin endişeli bekleyişi, en kötü haberle sonuçlandı.

Av yolculuğu kötü son buldu

Atilla Temizel ve 17 yaşındaki arkadaşı H.D.İ., Aksaklar bölgesindeki ormanlık alanda avlanmak üzere yola çıktı. Ancak havanın kararması ve sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle zor anlar yaşamaya başladılar. Temizel, soğuğun etkisiyle üşüyüp yorulduğunu belirterek dinlenmek istedi. Genç arkadaşı ise bir süre daha yürüdükten sonra geceyi geçirmek üzere bir çukura sığındı.

Kayıp İhbarı ve Arama Kurtarma Çalışmaları

İki arkadaşın eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlıkları ile AFAD ekipleri, zorlu kış şartlarında kayıp avcıları bulmak için seferber oldu. Yoğun kar altında yapılan aramalar sonucu, ekipler önce H.D.İ.'yi, ardından Atilla Temizel'in cansız bedenini buldu.

Hipotermi Şüphesi ve Adli İnceleme

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, Temizel'in hipotermi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceğini ortaya koydu. Temizel'in cansız bedeni, daha detaylı incelemeler için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.D.İ. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yaşanan trajedinin detaylarını aydınlatmayı amaçlıyor.

Toplumun Yüreğini Yakan Olay

Atilla Temizel'in komşusu Mevlüt Kartepe, yaşananları "İki kişi dün ava çıkmışlar. Epey mesafe kat etmişler. Yolda biri yorulmuş. Diğerine 'Sen git ben arkandan geleceğim' demiş. Gece aileleri kayıp ihbarında bulununca ekipler ikisini sırayla bulmuş. İkisinin arasında epey bir mesafe varmış" sözleriyle aktardı.

Bu acı olay, özellikle kış aylarında ormanlık alanlarda avlanmanın tehlikelerini ve doğada hayatta kalma mücadelesinin zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Hipotermi, soğuk hava koşullarında dışarıda kalan herkes için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu trajedi, doğada zaman geçirirken alınması gereken önlemlerin önemini ve doğanın gizemli güçlerine karşı daima hazırlıklı olmanın gerekliliğini hatırlatıyor.