Bayburt'ta Kar Altında Tel Helva Geleneği

Bayburt'un soğuk kış günlerinde sıcaklığını ve coşkusunu yükselten geleneksel bir etkinlik: Tel Helva Çekimi! Bu eğlenceli ve lezzetli gelenek, sadece kış mevsiminin beyaz örtüsü altında gerçekleşiyor. İşte Bayburt'un enfes tel helvası geleneğinin hikayesi:

Şerbetin Tatlı Serüveni

Tel helvasının yapımı, öncelikle su ve şekerin kaynatılmasıyla başlıyor. Ardından limon suyu eklenerek şerbetin kıvamı ayarlanıyor.

Bu aşamada masraf düşük, ama emek yüksek. Elde edilen şerbet, büyük bir tepsiye dökülerek soğuk havanın yardımıyla kar üzerinde macun kıvamına getiriliyor.

Kadınların Toplandığı Sini

Macun haline gelen karışım, odanın ortasına kurulan "sini"ye alınıyor ve burada kavrulmuş un eklenerek tel tel olana kadar çekiliyor.

Bu aşamada Bayburt'un kadınları, tel helvasının en kritik ve keyifli anında bir araya geliyorlar.

Meltem Eldivan da Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın eşi Meltem Eldivan, bu gelenekte kadınlara destek oluyor ve tel helvası yapımına katkıda bulunuyor.

Vali Eldivan, Bayburt'ta bu geleneğin yüzyıllardır yaşatıldığını vurguluyor ve vatandaşların hem tel helvası çekerek hem de yöresel kültürü yaşatarak büyük emek harcadıklarını ifade ediyor.

Gelenek ve Lezzet Bir Arada

Tel helvası ustalarından biri olan 77 yaşındaki Hanım Nişancı, gelin geldiği köyde 55 yıldır tel helvası çektiğini paylaşıyor.

Köydeki özel günlerin ve komşu ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan tel helvasının, gurbetten gelen çocuklar için özel bir lezzet olduğunu belirtiyor.

Gelenek Yaşıyor

Köy muhtarı Huzeyfe Budak ise Bayburt'ta bu geleneğin eski günlerdeki gibi sürdüğünü vurguluyor.

Tel helvasının sadece köy odalarında değil, evlerde de yapıldığını ve komşular arasında bir araya gelmenin bir bahanesi haline geldiğini ifade ediyor.