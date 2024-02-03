Taksicilere yönelik şiddet olaylarına başkan açıklaması

Taksicilere Yönelik Artan Şiddet

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası, İzmir Gaziemir'de yaşanan ve bir taksici sürücüsünün hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının ardından, taksicilerin güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Oda Başkanı Orhan Fırat, taksicilerin iş güvenliği için araç içi kameraların ve teknolojik uygulamaların zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir'de Yaşanan TrajikOlay

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, soğuk bir gecede müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki Delil Aysal tarafından üç el ateş edilerek vurulan 44 yaşındaki taksici Oğuz E., kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bu olay, taksicilere yönelik şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Önce Tedbir Sonra Tevekkül"

Oda Başkanı Fırat, yaşanan bu tür olaylara bir daha şahit olmak istemediklerini ifade ederek, taksicilerin alabileceği tedbirlerin sınırlı olduğunu ancak teknolojik çözümlerin bu tür olayların önüne geçebileceğini belirtti. Fırat, "Biz zamanında bu kameralar takılsın dediğimizde, ne kadar haklı olduğumuzu son yaşanan iki tane hadisede bunu gördük," diyerek, araç içi kameraların önemine dikkat çekti.

Kabin Çözümü ve Teknolojik Tedbirler

Fırat, bazı taksicilerin araç içine kabin yapılması önerisine karşın, mevcut araçların bu tür bir düzenlemeye uygun olmadığını belirtti. Bunun yerine, araç içi kameralar gibi teknolojik tedbirlerin daha etkili olacağını vurguladı. "Araç içerisindeki kamera sayesinde failin yüzü net bir şekilde görünüyordu," diyerek, kamera sistemlerinin caydırıcı bir etkisi olduğunu ve bu sayede İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün failleri kısa sürede yakalayabildiğini ifade etti.

Adalet Beklentisi ve Son Veda

Fırat, yaşanan trajik olayın faillerinin en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, hayatını kaybeden taksici Oğuz E.'nin cenazesinin Söke'ye götürülerek defnedileceğini söyledi. Bu olay, taksicilere yönelik şiddetin önlenmesi ve meslektaşlarının güvenliği için alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.