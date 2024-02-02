Otomobil pazarında 2023 yılında rekor kırıldı: İşte en çok satan 5 model ve marka!

İşte bu rekor yılı unutulmaz en çok satan beş otomobil markası ve modelleri

2023'te otomobil pazarının beşincisi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre, 2023 yılında toplamda 1.232.635 adet araç satıldı. Bu rekor yılı unutulmaz kılan markalardan biri de Peugeot, 78 bin 632 adetlik satışıyla Türkiye otomobil pazarında beşinci sırayı elde etti. Bu başarıda en çok pay sahibi olan model ise 3008 oldu. 2023 yılında 18.048 adet Peugeot 3008 satılarak dikkatleri üzerine çekti.

Volkswagen 88 bin 776 adet ile dördüncü sırada

Volkswagen, 2023 yılında toplamda 88,776 araç satışı gerçekleştirdi. En çok tercih edilen modeli ise Polo oldu, bu modele olan talep 17,875 adetle dördüncü sıradaki en popüler seçenek oldu. Ticari araç kategorisinde ise Caddy, 7,085 adetlik satışla en çok tercih edilen seçenek olarak öne çıktı.

102 bin 380 adet ile üçüncü sıradaki marka

Ford, 2023 yılında toplamda 102,380 araç satışı gerçekleştirdi ve bu rakamla üçüncü sırayı elde etti. En çok tercih edilen modeli, 16,934 adetlik satışıyla Focus oldu. Ayrıca, ticari araç kategorisinde en çok tercih edilen seçenek, 32,675 adetlik satışıyla Tourneo Courier oldu.

135,645 araç satışı ile ikinci sırada

Renault, 2023 yılında 135,645 araç satışı gerçekleştirerek ikinci sıraya yerleşti. En fazla tercih edilen modeli, 58,581 adet satışla Clio HB oldu. Ticari araç kategorisinde ise Express Combi, 7,358 adetlik satışıyla öne çıktı.

Fiat, rakiplerini geride bıraktı!

Fiat, 2023 yılında etkileyici bir performans sergileyerek toplamda 193,622 araç satışına ulaştı ve listenin başında yer aldı. Bu başarıda büyük bir rol oynayan model, 80,768 adetlik satışıyla Egea Sedan oldu. Ticari araç segmentinde ise Fiorino Combi, 37,048 adetlik satış rakamıyla en çok tercih edilen seçenek olarak öne çıktı.

İlk beşe göz atalım

1-Fiat, toplamda 193.622 araç satışıyla liderliği elinde bulunduruyor. Bu rakamın 125.348'i binek araçlar, 68.274'ü ise ticari araçlar için gerçekleşti.

2-Renault, 135.645 araç satışıyla ikinci sırayı alıyor. Bu rakamın 117.491'i binek araçlarla, 18.154'ü ise ticari araçlarla ilgili.

3-Ford, 102.380 toplam araç satışıyla üçüncü sırada yer alıyor. Bu rakamın 30.936'sı binek araçlar, 71.444'ü ise ticari araçlar için kaydedildi.

4-Volkswagen, 88.776 araç satışıyla dördüncü sırayı elde ediyor. Bu rakamın 71.093'ü binek araçlarla, 20.083'ü ise ticari araçlarla ilgilidir.

5-Peugeot, 78.632 araç satışıyla beşinci sırayı alıyor. Bu rakamın 58.549'u binek araçlar için, 17.683'ü ise ticari araçlar için gerçekleşti.