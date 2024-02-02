Psikolog Esra Ezmeci herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı!

Çocukluk döneminde yapılan mastürbasyon: normal mi, zararlı mı?
Sosyal medyanın en etkileyici isimlerinden biri olan ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabında gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği sırasında çarpıcı bir soruya yanıt verdi. "Nolur bakın, çocukken yapılan mastürbasyonun büyüyünce sıkıntısı olur mu?" sorusu üzerine verdiği yanıt, birçok insanın merakını cezbetti.
İşte psikolog Esra Ezmeci'nin yanıtı
Bir sosyal medya kullanıcısı, çocukluk dönemindeki mastürbasyonun sonuçları hakkında merak edilen bir soruyu ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye sordu. Ezmeci, bu hassas konuya dair açıklamalarda bulunurken, çocukluk dönemindeki mastürbasyonun genellikle farkında olmadan gerçekleştirildiğini ve cinsellik bilincinden uzak olduğunu belirtti.
Mastürbasyon cinselliği anlamadan yapılan bir eylem
Ezmeci, çocukluk dönemindeki mastürbasyonun çocukların genellikle haz ve rahatlama amacıyla yaptığı, cinselliği tam anlamıyla anlamadan gerçekleştirdiği bir eylem olduğunu vurguladı. Bu tür mastürbasyonun normal bir gelişimin parçası olduğunu ve aşırı olmadığı sürece fiziksel açıdan zarar vermediğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.