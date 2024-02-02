13.630 TL yatacak! Kamu İşçilerine Yapılan Yüzde 42 Ek Zam Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda kamu işçileri için eşitlik sağlanacağını belirterek, toplu iş sözleşmesi çerçevesinde kamu işçilerine yüzde 32,57 zam uygulanacağını açıkladı.

Toplam 700 Bin Kamu İşçisine Zam Müjdesi

Ülkede kamu sektöründe çalışan 700 bin işçi için beklenmedik bir müjde geldi. Protokolün imzalanmasıyla birlikte, kamu işçileri arasında ücret artışları eşit olarak sağlandı. Bu karar, Ocak ayından itibaren geçerli olacak ve işçilere yüzde 32,57 oranında zam yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Öncülüğünde İmzalanan Protokol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş sendikaları bir araya gelerek "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü"nü imzaladı. Bakan Işıkhan, enflasyon karşısında eşitliği sağlamak adına yapılan bu protokolle 700 bin kamu işçisine yüzde 32,57 zam müjdesi verildiğini açıkladı.

Yeniden Düzenleme ve Eşitlik Sağlanıyor

TÜHİS Başkanı Ergün Atalay, protokolün 230 bin işçi için önem taşıdığını belirterek, özellikle Ocak ayından itibaren başlatılan sözleşmeler için yüzde 32,57 oranında bir artışın sağlandığını ifade etti. Şubat-Ağustos döneminde başlayan sözleşmeler için bu artışın yapılamadığını belirten Atalay, ancak imzalanan protokolle bu kaybın sıfırlandığını söyledi.

700 Bin Kamu İşçisine Sağlanan Avantajlar

Protokol kapsamında, 700 bin kamu işçisine yönelik yapılan düzenleme ile toplamda 13 bin 940 TL artış sağlandı. Atalay, senelik 52 günlük ikramiyenin 26 günlük bölümünün 2024 yılının ilk yarısında, diğer kısmının ise ikinci yarısında ödeneceğini belirtti.

Maaşa Göre İkramiye Detayları

İkramiyeler, işçilerin maaşlarına göre farklılık gösteriyor. Örneğin, brütü 25.012,50 TL olan bir işçi, brüt ikramiye olarak 10.838,49 TL alırken net ikramiyesi 7.748,58 TL olacak. Brüt ücreti 35 bin TL olan bir kamu işçisi ise brüt ikramiye olarak 15.166,71 TL alacak ve net ikramiyesi 10.842,80 TL olacak. Brüt ücreti 44 bin TL olan bir işçi ise brüt ikramiyesini 19.066,71 TL alırken net ikramiyesi 13.630,95 TL olacak.

Bu düzenleme, kamu işçileri arasında maaşlarda eşitlik sağlamayı ve enflasyon karşısında adil bir zam politikası izlemeyi amaçlamaktadır. İmzalanan protokol, kamu işçilerine ekonomik anlamda bir rahatlama sağlamış ve beklentileri karşılamış gibi görünmektedir.