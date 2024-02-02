Samsung Galaxy S24 Ultra DxOMark İncelemesi: Ekran Zirvede, Ancak Kamera Beklentilerin Altında!

Telefonun ekran performansı dünya genelinde en iyi olarak değerlendirilirken, kamera tarafında beklenen performansı gösteremediği ortaya çıktı. DxOMark'ın detaylı incelemesine göre, S24 Ultra'nın kamerası dünya sıralamasında 18. sırada yer aldı.

Kamera Performansı: Beklentilerin Altında

DxOMark'a göre Galaxy S24 Ultra'nın kamerası, fotoğraf ve video performansında beklenenin altında kaldı. Fotoğraf çekiminde 144, video çekiminde 137 puan alan cihaz, portre ve grup fotoğraflarında 137, düşük ışıkta ise 115 puan elde etti. Genel puanı ise 144 olarak belirlendi. Bu değerlerle, dünya sıralamasında Huawei Mate 60 Pro+, Huawei P60 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in gerisinde kaldığı görülüyor.

İyi Yanları:

Yüksek görüntü kalitesi ve çeşitli yakınlaştırma seçenekleri sunan çok yönlü kamera.

Parlak ışıkta doğal görünen portre fotoğrafları.

Genel anlamda canlı ve hoş renkler sunan iyi fotoğraf deneyimi.

Kötü Yanları:

Düşük ışıkta ekranın çok parlak olması nedeniyle video izleme konforunun az olması.

Fotoğraf çekerken tuşa basma ile çekim arasındaki zaman farkı ve anı kaçırma riski.

Düşük ışıkta ayrıntı kaybı yaşanabilmesi.

Video çekimlerde istikrarsızlık.

Ekran Performansı: Dünya Birincisi

Galaxy S24 Ultra, ekran performansıyla dünya genelinde birincilik elde etti. Renkte 148, videoda 152, harekette 156, dokunmatikte 162 ve farklı ışıklı ortamlara uyumlulukta 161 puan alarak genelde 155 puanla birinci sıraya yerleşti. Bu değerlerle, S24 Ultra'yı Google Pixel 8 Pro, Pixel 8 ve Galaxy Z Fold5 takip ederken, iPhone 15 Pro Max ekran performansında 7. sırada bulunuyor.

İnceleme Sonuçlarına Göre S24'ün Artıları ve Eksileri

DxOMark incelemesine göre Galaxy S24 Ultra'nın güçlü ve zayıf yönleri şu şekilde sıralanabilir:

Artıları:

Dış mekânda sınıfının en iyi deneyimini sunan ekran performansı.

Genel anlamda canlı ve hoş renkler sunan iyi fotoğraf deneyimi.

Yüksek görüntü kalitesi ve çeşitli kamera özellikleri.

Eksileri:

Düşük ışıkta ekranın parlaklığı nedeniyle video izleme konforunun az olması.

Fotoğraf çekerken tuşa basma ile çekim arasındaki zaman farkı ve anı kaçırma riski.

Düşük ışıkta ayrıntı kaybı yaşanabilmesi.

Video çekimlerde istikrarsızlık.

Dengeli Bir Performans mı?

Galaxy S24 Ultra, DxOMark incelemesine göre ekran tarafında zirvede yer alırken, kamerasıyla beklenen performansı sergileyemedi. Ancak, genel olarak dengeli bir performans sunan cihaz, özellikle ekran kalitesi ve çok yönlü kamera özellikleriyle kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor.