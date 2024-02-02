MEB'den kesin yanıt geldi! 15 tatil uzatılacak mı?

Öğrenciler, uzun bir aranın ardından 5 Şubat 2024 Pazartesi günü okullarına dönecekler. 15 tatil süresince öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tarih yaklaşıyor.

Okullar 5 Şubat 2024 Pazartesi Günü Açılıyor

22 Ocak'ta başlayan 15 tatil, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek ve öğrenciler 2. döneme başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 15 tatil bu defa uzatılmayacak ve eğitim-öğretime planlandığı şekilde devam edilecek.

15 Tatilin Sonuna 4 Gün Kaldı

Bugün itibarıyla, 15 tatilin bitmesine sadece 4 gün kaldı. Öğrenciler ve veliler, kısa süre içinde okulların kapılarını tekrar açacakları günü heyecanla bekliyor. Bu süreçte öğrenciler, dinlenmenin yanı sıra gelecek döneme hazırlıklarını da sürdürüyorlar.

2. Ara Tatil 8-12 Nisan 2024 Tarihleri Arasında

İkinci dönemin ortasında öğrencilere nefes alma fırsatı tanıyan 2. ara tatil, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süreçte öğrenciler, bir haftalık arayı değerlendirerek taze bir enerji ile dönecekler.

Yaz Tatili 14 Haziran 2024 Tarihinde Başlıyor

dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 14 Haziran 2024 tarihinde karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. Yaz tatili, öğrencilere dinlenme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunarken, aynı zamanda gelecek döneme enerjik bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyacak.

Bu süreçte öğrencilere, dönem içinde elde ettikleri başarıları değerlendirme ve eksikliklerini giderme fırsatı da veriliyor. 15 tatilin ardından başlayacak olan 2. dönem, öğrencilerin yeni bilgiler öğrenmeye ve yeteneklerini geliştirmeye devam edecekleri bir dönem olacak.