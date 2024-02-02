A101 3 Şubat 2024 İndirimleri: Fırsatlarla Dolu Cumartesi!

A101, 3 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan güncel ürünler kataloğu ile müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Cumartesi günü için öne çıkan indirimler arasında, birçok temel ihtiyacı karşılayacak ürünler bulunuyor. İşte 3 Şubat A101 Cumartesi indirimlerinde dikkat çeken ürünler ve fiyatları:

1. Süt Ürünleri ve Yağlar

1 kg Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 97.50 TL

1 L Orkide Riviera Zeytinyağı: 235 TL

1 L Orkide Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet: 250 TL

2. Bakliyat ve Salça Ürünleri

2.5 kg Ovadan Osmancık Pirinç: 90 TL

830 g Altunsa Donates Salçası: 31.90 TL

3. Et ve Temizlik Ürünleri

700 g Piliç Şinitzel: 59.50 TL

5.5 kg Omo Toz Deterjan Çeşitleri: 200 TL

750 ml Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri: 29 TL

40'lı Prill Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü: 199 TL

10'lu Mendiva Islak Havlu: 21.25 TL

4. Kişisel Bakım ve Temizlik

Gliss Şampuan Çeşitleri: 79.90 TL

Rexona Deodorant Çeşitleri: 89 TL

Bu indirimlerle birlikte, A101 mağazalarında pek çok günlük ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Eti Ürünleri İndirimde!

A101 indirimleri arasında Eti markasına ait birçok ürün de yer alıyor. İşte bazı Eti ürünleri ve fiyatları:

Eti Browni Intense Mini Kek Çeşitleri: 29.50 TL

Eti Popkek Muzlu Kek: 5.75 TL

Eti Crax Çubuk Kraker Çeşitleri: 8 TL

Eti Pizza Kraker: 7.75 TL

Eti Gong Mısır ve Pirinç Patlağı: 9.50 TL

Bu lezzetli atıştırmalıklarla sofranızı zenginleştirebilirsiniz.

Et ve Kahvaltılık Ürünler

30'lu Yumurta: 99 TL

Poşetli Bütün Piliç: 63.90 TL

400 g Dana Kuşbaşı: 129 TL

400 g Dana Kıyma: 119 TL

Meyve, Sebze ve Diğer Ürünler

Şeker Domates Paket: 19.95 TL

Deveci Armut: 29.50 TL

Portakal: 12.90 TL

İthal Muz: 69 TL

Soğan: 7.75 TL

Temizlik Malzemeleri

1 L Çiçeğim Kireç Çözücü: 28 TL

1 L Çiçeğim Cam Temizleyici: 28 TL

5 kg Çiçeğim Toz Deterjan: 162.50 TL

Bu ürünlerle ev temizliğinizi ve günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için A101 mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, indirimli fiyatlarla alışveriş yapmak için 3 Şubat Cumartesi gününü değerlendirin!