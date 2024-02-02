Emekli Maaşı Alanlara Şubat Ayında Ek Ödeme: 10.070 TL ve Üzeri Maaşa 12.550 TL

2024 yılında emekli maaşlarına %49,25 oranında zam yapıldı. Bu zam, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşları kapsayacak şekilde gerçekleşti. Emekliler, zamlı maaşlarını Şubat ayı itibariyle almaya başlayacaklar. Ayrıca Ocak ayında eksik yatan maaşlar için de Şubat ayında zam farkı ödenecek.

Banka Banka 2024 Güncel Emekli Promosyon Listesi

Ziraat Bankası 2024 Emekli Promosyonu:

Maaş aralığına göre 3 yıllık taahhüt karşılığında 3000 TL ile 5000 TL arasında değişen promosyonlar sunulacak.

Garanti Bankası 2024 Emekli Promosyonu:

10.000 TL ve üstü maaş alan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyonlar verilecek. Ayrıca 1000 TL'lik bonus ödemesi de bulunuyor.

ING Bank 2024 Emekli Promosyonu:

Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlar, 3 yıllık taahhüt karşılığında net olarak 10.000 TL promosyon alacaklar. Ayrıca otomatik ödeme talimatı karşılığında 5000 TL ek promosyon verilecek.

İş Bankası 2024 Emekli Promosyonu:

SSK, BAĞ-KUR, memur ve EYT emeklilerine sağlanan promosyon miktarı, maaş aralığına göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişecek. Ayrıca, İş Bankası emekli müşterilere özel düşük faizli kredi ve faizsiz nakit avans fırsatları sunacak.

Yapı Kredi 2024 Emekli Promosyonu:

Emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık taahhüt karşılığında 4.500 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapılacak.

Akbank 2024 Emekli Promosyonu:

Emekli maaşı alanlara yönelik promosyon kampanyasında, 6.000 TL ile 10.000 TL arasında promosyon desteği verilecek. Ayrıca Akbank, emeklilere 2.000 TL'lik chip para hediyesi sunacak.

Vakıfbank 2024 Emekli Promosyonu:

Emekli maaşı aralığına göre Vakıfbank tarafından verilecek promosyon, 3000 TL ile 5000 TL arasında değişecek.

Halkbank 2024 Emekli Promosyonu:

Halkbank, emeklilere 3000 TL ile 5000 TL arasında değişen promosyon desteği sunacak.

Türkiye Finans 2024 Emekli Promosyonu:

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL olarak belirlenen yüksek promosyon miktarını sunacak.

2024 Emekli Promosyonu Şartları ve Başvuru İşlemleri

2024 yılında emekli promosyonu alma şartlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Emekli promosyonu almak isteyenler, T.C. kimlik numaraları ile bankalara başvurarak 3 yıllık taahhütname verebiliyorlar. Başvurular sonucunda promosyonlar, 3 gün içinde IBAN numaralarına yatırılıyor.