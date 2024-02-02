- Spor

Boluspor’un eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale genç yaşta vefat etti!

Türk futbolunun değerli ismi, eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale'nin vefatı futbol dünyasını yasa boğdu. Bir dönem Boluspor’da görev yapmış Büyüklale, unutulmayacak bir miras bıraktı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Boluspor’un eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale genç yaşta vefat etti! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Türk futbol camiası, Boluspor'un eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale'nin vefat haberi ile sarsıldı. 1974 Ankara doğumu olan Büyüklale, uzun yıllar süren futbolculuk kariyerinin ardından kaleci antrenörlüğü yaparak adını Türk futbol tarihine yazdırmıştı.

Bir kaleci antrenöründen fazlası

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Boluspor'da Reha Enginer’in ekibinde görev alan ve sonrasında Akhisarspor'un teknik ekibinde yer alan Büyüklale, takımlara katkısı ve futbolcular üzerindeki olumlu etkisiyle tanınıyordu.

Tolga Büyüklale kimdir?

Kariyerinde Kırşehirspor, Adıyamanspor, Menemen Belediye, Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor, Denizlispor, Boluspor ve son olarak Akhisarspor'da görev yapan Büyüklale, antrenörlük kariyerinde de pek çok genç kalecinin gelişimine katkıda bulunmuş bir isimdi.

Anısına saygı ve sevgiyle

Büyüklale, futbol camiasında sadece bir antrenör olarak değil, aynı zamanda bir öğretici ve yol gösterici olarak da hatırlanacak. Onun futbolcular üzerindeki pozitif etkisi ve takımlara bıraktığı katkılar, herkes tarafından takdirle anılacak.

Akhisarspor’dan açıklama

Akhisarspor Kulübü de Büyüklale'nin vefatını resmi sosyal medya hesaplarından duyurarak, futbol dünyasına büyük bir kayıp yaşandığını belirtti.

Vefatının ardındaki üzücü gerçek

İddialara göre Büyüklale'nin vefatı, kanserle mücadelesinin ardından geldi. Bu zorlu hastalığa karşı verdiği mücadelede maalesef yenik düşen Büyüklale, hem saha içindeki başarılarıyla hem de saha dışındaki mütevazı kişiliğiyle her zaman hatırlanacak.

# Medya, ankara, boluspor

02 Şub 2024 - 20:12 Bolu- Spor

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL