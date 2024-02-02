Boluspor’un eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale genç yaşta vefat etti!

Türk futbol camiası, Boluspor'un eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale'nin vefat haberi ile sarsıldı. 1974 Ankara doğumu olan Büyüklale, uzun yıllar süren futbolculuk kariyerinin ardından kaleci antrenörlüğü yaparak adını Türk futbol tarihine yazdırmıştı.

Bir kaleci antrenöründen fazlası

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Boluspor'da Reha Enginer’in ekibinde görev alan ve sonrasında Akhisarspor'un teknik ekibinde yer alan Büyüklale, takımlara katkısı ve futbolcular üzerindeki olumlu etkisiyle tanınıyordu.

Tolga Büyüklale kimdir?

Kariyerinde Kırşehirspor, Adıyamanspor, Menemen Belediye, Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor, Denizlispor, Boluspor ve son olarak Akhisarspor'da görev yapan Büyüklale, antrenörlük kariyerinde de pek çok genç kalecinin gelişimine katkıda bulunmuş bir isimdi.

Anısına saygı ve sevgiyle

Büyüklale, futbol camiasında sadece bir antrenör olarak değil, aynı zamanda bir öğretici ve yol gösterici olarak da hatırlanacak. Onun futbolcular üzerindeki pozitif etkisi ve takımlara bıraktığı katkılar, herkes tarafından takdirle anılacak.

Akhisarspor’dan açıklama

Akhisarspor Kulübü de Büyüklale'nin vefatını resmi sosyal medya hesaplarından duyurarak, futbol dünyasına büyük bir kayıp yaşandığını belirtti.

Vefatının ardındaki üzücü gerçek

İddialara göre Büyüklale'nin vefatı, kanserle mücadelesinin ardından geldi. Bu zorlu hastalığa karşı verdiği mücadelede maalesef yenik düşen Büyüklale, hem saha içindeki başarılarıyla hem de saha dışındaki mütevazı kişiliğiyle her zaman hatırlanacak.