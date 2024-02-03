Boluspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Boluspor, 21. hafta mücadelesinde, başkent ekibi Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Aktepe Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, 13:30'da başlayacak. Futbolseverler, bu önemli maçı TRT Avaz ve BeIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı olarak izleyebilecekler.
Hakemler belli oldu
Maçın düdüğünü Ayberk Demirbaş çalacak. Ona, yardımcı hakemler olarak Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar eşlik edecek.
İki takımın 27. randevusu
Türkiye liglerinde daha önce 26 kez karşı karşıya gelen Boluspor ve Keçiörengücü'nün rekabetinde, Boluspor 11 galibiyet ile önde. Keçiörengücü ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı; 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Gollerin rekabeti
Geride kalan karşılaşmalarda toplam 68 gol atıldı. Boluspor, rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Keçiörengücü 28 golle karşılık verdi.
Boluspor'un deplasman performansı
Deplasmanda oynadığı 10 maçta dengeli bir performans sergileyen Boluspor, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Keçiörengücü'nün iç saha karnesi
Keçiörengücü, evindeki 10 maçta 5 mağlubiyetle zorlu bir sezon geçiriyor. 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile dengeli bir grafik çizen ev sahibi ekip, iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.