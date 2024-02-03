Düzce Belediyesi, Ulaşım Ağını Genişletiyor

Düzce Ulaşım, Yeni Hatları Hizmete Soktu
Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Düzce Ulaşım, yeni hatların devreye girmesiyle birlikte toplu taşıma ağını genişletiyor. Mahallelerin sınırları içerisine kısa bir süre önce dahil olan ve 3 Şubat itibariyle başlayan toplu taşıma hizmetleri, vatandaşlara daha etkili ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Mahallelerde Toplu Taşıma Hizmeti Başladı
Düzce Belediyesi'nin sınırlarına kısa süre önce dahil olan 7 mahallede, toplu taşıma hizmetleri hız kesmeden başladı. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, yeni düzenlenen otobüs seferleri ile şehir merkezi, hastane ve pazaryerine daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.
Düzce Ulaşım, Hizmet Ağını Genişletiyor
Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi Düzce Ulaşım, şehir genelindeki toplu taşıma hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vermeyi hedefliyor. Yeni hatlar, özellikle daha önce mahalle statüsüne kavuşan bölgelerde yaşayan vatandaşlara ekonomik ve konforlu bir ulaşım alternatifi sunuyor.
Arapçiftliği Mahallesi'ne Özel Toplu Taşıma Hizmeti
Düzce Belediyesi, Arapçiftliği Mahallesi sakinlerinin taleplerini göz önünde bulundurarak, Atatürk Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binası olan Muncurlu Kadın Doğum ve Çocuk Acil bölümlerine ulaşımı kolaylaştırdı. 25C numaralı toplu taşıma aracı, haftanın altı günü belirlenen güzergah üzerinden Muncurlu Hastanesi'ne vatandaşları taşıyacak.
Hastane Hizmetlerine Erişim Kolaylığı
Ayrıca, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılmasıyla birlikte, hastane hizmetlerine olan taleplerin arttığı gözlemlendi. Bu doğrultuda, Arapçiftliği Mahallesi'nden kalkacak olan toplu taşıma aracı, vatandaşlara Muncurlu Hastanesi'ne rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanı sunacak.
Sonuç olarak, Düzce Belediyesi ve Düzce Ulaşım'ın ortaklaşa yürüttüğü bu toplu taşıma projeleri, şehirdeki ulaşım sorunlarına çözüm getirmeye devam ediyor. Yeni hatlar ve düzenli seferler, mahalle sakinlerine güvenli, hızlı ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunarak yaşam kalitesini artırıyor. Bu tür girişimler, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayarak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.