Düzce Belediyesi, Ulaşım Ağını Genişletiyor

Düzce Ulaşım, Yeni Hatları Hizmete Soktu

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Düzce Ulaşım, yeni hatların devreye girmesiyle birlikte toplu taşıma ağını genişletiyor. Mahallelerin sınırları içerisine kısa bir süre önce dahil olan ve 3 Şubat itibariyle başlayan toplu taşıma hizmetleri, vatandaşlara daha etkili ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor.



Mahallelerde Toplu Taşıma Hizmeti Başladı

Düzce Belediyesi'nin sınırlarına kısa süre önce dahil olan 7 mahallede, toplu taşıma hizmetleri hız kesmeden başladı. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, yeni düzenlenen otobüs seferleri ile şehir merkezi, hastane ve pazaryerine daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.



Düzce Ulaşım, Hizmet Ağını Genişletiyor

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi Düzce Ulaşım, şehir genelindeki toplu taşıma hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vermeyi hedefliyor. Yeni hatlar, özellikle daha önce mahalle statüsüne kavuşan bölgelerde yaşayan vatandaşlara ekonomik ve konforlu bir ulaşım alternatifi sunuyor.



Arapçiftliği Mahallesi'ne Özel Toplu Taşıma Hizmeti

Düzce Belediyesi, Arapçiftliği Mahallesi sakinlerinin taleplerini göz önünde bulundurarak, Atatürk Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binası olan Muncurlu Kadın Doğum ve Çocuk Acil bölümlerine ulaşımı kolaylaştırdı. 25C numaralı toplu taşıma aracı, haftanın altı günü belirlenen güzergah üzerinden Muncurlu Hastanesi'ne vatandaşları taşıyacak.



Hastane Hizmetlerine Erişim Kolaylığı

Ayrıca, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılmasıyla birlikte, hastane hizmetlerine olan taleplerin arttığı gözlemlendi. Bu doğrultuda, Arapçiftliği Mahallesi'nden kalkacak olan toplu taşıma aracı, vatandaşlara Muncurlu Hastanesi'ne rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanı sunacak.



Sonuç olarak, Düzce Belediyesi ve Düzce Ulaşım'ın ortaklaşa yürüttüğü bu toplu taşıma projeleri, şehirdeki ulaşım sorunlarına çözüm getirmeye devam ediyor. Yeni hatlar ve düzenli seferler, mahalle sakinlerine güvenli, hızlı ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunarak yaşam kalitesini artırıyor. Bu tür girişimler, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayarak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.