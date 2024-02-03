İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kayseri, Bursa, Düzce ve Yozgat'ta Gerçekleşen Kafes-35 Operasyonunda 34 DEAŞ Üyesi Yakalandı

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen başarılı çalışmaların bir ürünü olarak gerçekleşti.

Koordineli Çalışma ile DEAŞ Üyelerine Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyonlar

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, kırmızı bülten ve difüzyon mesajlarıyla aranan DEAŞ üyelerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu operasyonlar neticesinde, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kayseri, Bursa, Düzce ve Yozgat'ta toplamda 34 şüpheli başarılı bir şekilde yakalandı.

Operasyon Detayları ve Yakalanan Şüphelilerin Profili

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin profili, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak uluslararası terörizmle mücadele kapsamında kırmızı bültenle arandıkları belirlenen bireylerden oluşuyor. İstanbul'da 13, Kocaeli'de 9, Yalova'da 8, Kayseri'de 1, Bursa'da 1, Düzce'de 1 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplamda 34 şüpheli, emniyet güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda gözaltına alındı.

Operasyonlar Sonucunda El Konulan Materyaller

Operasyonlarda yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabancalar ve çok miktarda döviz bulundu. Ayrıca, dijital materyallerle birlikte ele geçirilen deliller, terör örgütü üyelerinin faaliyetlerine dair önemli bilgiler içermekte. El konulan materyaller, güvenlik güçlerine önemli ipuçları sağlayarak terörle mücadelede etkin bir rol oynayabilir.

Tebrikler ve Milletin Desteği

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polis ekiplerini tebrik ederek, milletin dualarıyla güçlerini paylaştı. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerin başarısı, ülkenin güvenliği adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bu başarı, güvenlik güçleri ile millet arasındaki dayanışmanın bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kafes-35 operasyonu, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Emniyet güçlerinin koordineli ve etkili çalışmaları, ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılık ve başarıyı vurguluyor. Bu operasyon, terörle mücadeledeki ulusal ve uluslararası çabaların bir parçası olarak, Türkiye'nin terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini gösteriyor.