Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Çalışanlarının Çocukları İçin Gündüz Bakım Evi Açılışını Yaptı

BelKA A.Ş Yeni Hizmet Binasıyla Faaliyete Geçti

Düzce Belediyesi iştiraki BelKA A.Ş, Demetevler Mahallesindeki yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Başkan Faruk Özlü, BelKA İnsan Kaynakları Genel Müdürü Necla Erdoğan'la birlikte, BelKA'nın yeni hizmet binasını gezerek yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Başkan Özlü, BelKA'nın Düzce için değer üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, kurumsal yapılanma ve yeniliklerle büyümenin önemine dikkat çekti.

Gündüz Bakım Evi: Belediye Çalışanlarının Çocukları İçin Kolaylık Sağlayacak Bir Hizmet

Başkan Faruk Özlü, ardından Düzce Belediye Başkanlığı ve BelKA tarafından yürütülen Demetevler Mahallesindeki belediye çalışanlarının 2-6 yaş arası çocukları için inşa edilen Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret etti. Burada Necla Erdoğan ile birlikte incelemelerde bulunan Özlü, çocukların gündüz bakım evinde yaşlarına uygun eğitimler alacaklarını belirterek, "Belediye personelimizin çocukları için planladığımız Gündüz Bakım Evi, anne ve babaların çalışma hayatlarını sürdürürken çocuklarına güvenli ve eğitici bir ortam sunacak." dedi.

BelKA İnsan Kaynakları Genel Müdürü Necla Erdoğan’dan Bilgilendirme

BelKA İnsan Kaynakları Genel Müdürü Necla Erdoğan, Gündüz Bakım Evi hakkında bilgiler vererek, "150 ve üzeri kadın çalıştıran şirketlerin Gündüz Bakım Evi açma yükümlülüklerine ilişkin olarak açılacak olan Gündüz Bakım evimizin inşaatı tamamlandı." dedi. Erdoğan, belediye çalışanlarının özellikle kadın çalışanlarının iş hayatına katılımını kolaylaştırmayı ve çocukların profesyonel uzmanlar eşliğinde güvenli bir ortamda gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün projeye olan hassasiyetini vurgulayarak, Gündüz Bakım Evi'nin en kısa sürede hizmete gireceğini ifade etti.