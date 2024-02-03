Düzce'de Çiftçi ve Girişimci Kadınlara Finansal Okuryazarlık ve Tarımsal Destek: Toplantı Detayları

Türkiye İş Bankası, finansal okuryazarlık, tarımsal finansman kaynakları ve e-ticaret platformlarına odaklanarak kadın çiftçilere değerli bilgiler sundu. Toplantı, tarım ve kadın girişimciliği temalarını içererek, kadın kooperatiflerinin tarımsal finansman, tarımsal teknoloji ve ziraat bilgilerini paylaşma amacını taşıdı.

İmeceMobil: Tarım Teknolojisinin Ücretsiz Kapısı

Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü'nden Birim Müdürü Çiğdem Çakmak Yurdagel, Dilber Kavanoz Altınörs ve Ahmet Nazmi Durgut'un sunumuyla toplantı, İş Bankası'nın ücretsiz tarım teknoloji platformu olan İmeceMobil'e odaklandı. Banka, bu platform aracılığıyla üreticilere finansal bilinci artırma, gelir-gider dengelerini sağlama konusunda eğitimler sunarak çiftçilerin teknolojik imkanlardan ücretsiz yararlanmalarını sağlıyor.

Kadın Girişimciliğine Destek: Toplantının Önemi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, toplantının Türkiye'deki ilk Kadın Emeği Merkezi'nde gerçekleştirilmesinin, tarımsal girişimciliğin güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Uzun, kadın girişimcilerin desteklenmesi gerekliliğini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu Kırsal Kalkınma desteklerinden kadınların projelerine başvurarak faydalanmaları gerektiğini belirtti. Kadın Emeği Merkezi'nin üretilen el emeği ürünleriyle projelerini artırabileceklerini ifade etti.

Geleceğin Tarımında Kadınlar: Kırsal Kalkınma Projeleri

Toplantıda tanıtılan bilgiler ve yapılan konuşmaların ardından etkinlik sona erdi. Ancak, kadın çiftçi ve girişimcilerin desteklenmesi, finansal okuryazarlıklarının artırılması ve tarımsal teknolojiye erişimlerinin sağlanması amacıyla yapılan bu toplantı, gelecekteki kırsal kalkınma projelerinde kadınların daha etkin bir rol almasına olanak sağlayacak bir temel oluşturdu. Bu tür toplantılar, tarım sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın girişimcilerin güçlenmesi için önemli birer adımdır.