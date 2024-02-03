Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden Yıl Boyunca Başarıyla Yürütülen Çalışmalar

Evde Bakım ve Sıcak Yemek Hizmeti Yıl Boyunca Devam Etti

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında evde bakım ve sıcak yemek hizmetlerini başarıyla sürdürdü. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, 889 ev temizliği, bin 124 öz bakım, 72 bin 21 sıcak yemek, 3 bin 952 gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramları özelinde bin 610 çocuğa giyim desteği sağlanırken, kış ayları öncesinde 2 bin bot ve mont desteği sunuldu. Ayrıca, 736 yenidoğan paketi, 32 tekerlekli sandalye, 56 hasta yatağı, 7 akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Eğitime Destek ve Gıda Yardımlarıyla Geniş Kapsamlı Hizmet

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, eğitime destek konusunda da önemli adımlar attı. 2040 çocuğa kırtasiye desteği sağlanırken, fazla gıda platformuna kayıtlı firmaların bağışladığı sebze ve meyveler, paketlenerek 678 ailenin sofrasına ulaştı. Bu sayede, eğitimden gıda yardımlarına kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine destek verildi.

Afetzedelere Özel İlgi ve Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

6 Şubat Maraş depreminin ardından Düzce'ye gelen ailelere yönelik özel bir ilgi gösteren müdürlük, 680 aileye psiko-sosyal destek sağladı. Şiddet mağduru ve kadın konuk evinde kalan bireylerle de ilgilenen müdürlük, 8 kadına ve 5 çocuğa psiko-sosyal destek sundu. Ayrıca, diyabet hastası çocukların aileleriyle grup terapileri düzenlendi, toplumun her kesimine kapsamlı bir destek sağlandı.

Afet Bölgesine Yapılan Yardımların Sürekliliği

Maraş depremi sonrasında afet bölgesine yönelik yardımlar yıl boyunca devam etti. Müdürlük, birçok farklı kategoride yardım malzemelerini ulaştırarak, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Bu kapsamda bot, iç çamaşırı, çorap, atkı, bere, içme suyu, gıda, ısıtıcı, battaniye, sweatshirt, pantolon, mont, kahvaltılık, oyuncak, gıda kolisi gibi birçok malzeme afet bölgesine gönderildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında gerçekleştirdiği bu başarılı çalışmalarla, sosyal sorumluluk anlayışını en üst seviyeye taşıyarak vatandaşlarına etkili ve insan odaklı hizmetler sunmaya devam etmiştir.