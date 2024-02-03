Kavga Sonucu Yaşanan Cinayet Olayı Zonguldak'ı Sarsıyor

Olayın detaylarına göre, Kasımlı Köyü Muhtarı Muhittin Çağlayan'ın oğlu Rıza Akman, A.Y. ile birlikte kardeşini beklerken K.Y., E.Y., H.A. ile tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga Sonrası Şiddetin Arttığı Anlar

Kavganın ardından Rıza Akman ve beraberindekiler olay yerinden ayrıldı, ancak köy sakinleri olayın duyulması üzerine kavgaya müdahale etmek üzere geldi. Bu sırada Mustafa E., Ahmet N., ve diğer şüpheliler, kavgaya karışanları aramaya çıkan Rıza Akman ve yakınlarını durdurarak şiddet uygulamaya başladı. Olayın seyrini değiştiren anlardan biri, Ahmet N.'nin aracını kullanarak Rıza Akman'ın bulunduğu aracın önünü kesmesi ve Mustafa E.'nin bıçak kullanarak Rıza Akman'ı göğsünden yaralaması oldu.

Olayın Detayları ve Tutuklanan Şüpheliler

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Rıza Akman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mustafa E., Eyüp D., ve Ahmet N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelilerin suçlamaları reddetmelerine rağmen Mustafa E.'nin kasten öldürme suçu işlediği belirtilerek müebbet hapis cezası talep edildi.

Fezlekenin Değerlendirmesi ve Şüphelilerin Rolü

Fezlekede yer alan değerlendirmeye göre, Ahmet N.'nin aracını kullanarak Rıza Akman'ın aracını durdurması ve olaya müdahale etmesi, Mustafa E.'ye bıçağı vermesi sebebiyle kasten öldürme suçu çerçevesinde değerlendirildi. Eyüp D.'nin ise bıçağı Mustafa E.'ye vermesi, şüphelilerle bir araya gelerek Rıza Akman'ı aramak için yola çıkması ve bıçağı ormanlık alana atması nedeniyle kasten öldürme suçu çerçevesinde tutuklandı. Hüseyin Ş.'nin de yardım ederek kasten öldürme suçunu gerçekleştirdiği iddiasıyla Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açılması talep edildi.

Zonguldak Toplumunu Derinden Sarsan Cinayet Olayı

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Dereler köyünde yaşanan trajik bir cinayet olarak kayda geçti. Şüphelilerin tutuklu yargılanması ve talep edilen müebbet hapis cezalarının verilmesi durumunda, bu olayın bölge halkı üzerindeki etkileri daha da artabilir.