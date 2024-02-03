Alaplı'da Umre Yolcularına Duygusal Vedalaşma

Duygusal Anların Yaşandığı Uğurlama Töreni

Alaplı'nın merkezindeki Cami Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Umre'ye gitmeye hazırlanan vatandaşlar ve aileleri, dualar eşliğinde bir araya gelerek kutsal topraklara yapacakları bu anlamlı yolculuğa dualarla vedalaştılar. Alaplı İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından okunan dualar ve ilahiler, katılımcılara manevi bir huzur ve güç verdi.

Alaplı Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı da Katıldı

Uğurlama törenine, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve AK Parti İlçe Başkanı Altan Güngör de katılarak umre yolcularına destek verdiler. Ayrıca, Belediye Başkan Aday adayları da törende yer alarak dualar eşliğinde umre yolcularını uğurladılar. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Dualarla Kutsal Topraklara Yolculuk

Uğurlama töreninde gerçekleştirilen duaların ardından umre yolcuları, özel olarak tahsis edilen otobüslerle ilçeden ayrıldılar. Katılımcılar, bu anlamlı yolculuklarına dualarla başlamış olmanın huzuruyla kutsal topraklara doğru yola çıktılar. Umre ziyareti, manevi bir atmosfer içerisinde başlamış oldu.

Umre Yolcularına Destek Devam Ediyor

Alaplı'da gerçekleştirilen bu duygu dolu uğurlama töreni, umre yolcularına destek veren yerel yönetim ve toplumun bir araya gelerek manevi bir birliktelik oluşturduğunu gösterdi. Umre yolcuları, dualar ve iyi dileklerle yola çıktılar, toplumun birlik ve dayanışma içinde olduğunu hissederek kutsal topraklara umut dolu bir yolculuk başlattılar.