Emniyet Şehidi Mustafa Dönmez Anısına Alaplı'da Unutulmaz Bir Park

Başkan Tekin, Alaplı Belediyesi'nin zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla 58 yıl önce Eyüp Yaman ve ekibi tarafından kurulduğunu ifade etti. Belediye Başkanı, o dönemdeki zorluklara rağmen, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın imzasıyla yapılan üçlü kararname ile 28 Şubat 1966'da Alaplı Belediyesi'nin resmi olarak kurulduğunu hatırlattı.

Alaplı Belediyesi'nin Kuruluş Yıldönümü ve Kurucu Başkan

Başkan Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi'nin kuruluşuna dair tarihi bir perspektifle konuşarak, 58 yıl önceki kuruluş sürecini anlattı. Belediye Başkanı, 15 Mayıs 1966'da yapılan seçimlerin ardından rahmetli Eyüp Yaman'ın kurucu Belediye Başkanı olduğunu ve görev süresince ilçeye birçok hizmet kazandırdığını vurguladı. Ayrıca, Eyüp Yaman'ın yanı sıra diğer belediye başkanlarının da katkılarına değinerek, Alaplı Belediyesi'nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan isimlere teşekkür etti ve rahmetli başkanlara Allah'tan rahmet diledi.

Polis Memuru Mustafa Dönmez'in Anısına Park

Başkan Tekin, toplantıda alınan bir diğer önemli kararı da paylaştı. Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Dönmez'in 17 Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine, Alaplı Belediyesi tarafından yapılan oylama sonucu, Dönmez'in adının yaşatılması için bir parka verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Mustafa Dönmez Parkı'na Onurlu İsim

Alaplı Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar gereği, Yeni Siteler Mahallesi Kazım Karabekir Sokak 1050 L3 Blok önünde bulunan parka, polis memuru Mustafa Dönmez'in isminin verildiği belirtildi. Bu kararla, Mustafa Dönmez'in anısının yaşatılması ve hatırasına sahip çıkılması amaçlanmaktadır.

Bu anlamlı karar, Alaplı Belediyesi'nin toplumsal duyarlılığını ve emniyet güçlerine olan saygısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Mustafa Dönmez Parkı, hem aileye duyulan saygının bir ifadesi olarak hem de Alaplı halkının ortak bir değeri olarak ön plana çıkacaktır.