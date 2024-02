03 Şub 2024 - 14:33 - Eğitim

ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi AR-GE Birimi, Avrupa Birliği'nin Büyük Desteğiyle "Know What You Breathe" Projesini Başlatıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) AR-GE Birimi, "Know What You Breathe: Mobilizing Communities for Air Quality in the Black Sea Basin" başlıklı projesi ile Avrupa Birliği'nin Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı kapsamında yaklaşık 1.108.214,62 euro destek almaya hak kazandı.