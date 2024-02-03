ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi AR-GE Birimi, Avrupa Birliği'nin Büyük Desteğiyle "Know What You Breathe" Projesini Başlatıyor

Bu destekle birlikte proje, toplam bütçesini 40 milyon TL'ye çıkararak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bugüne kadar aldığı en büyük proje unvanını elde etti.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı ve Projenin Hedefleri

Avrupa Birliği'nin 2021-2027 bütçeleme dönemi içerisinde yürütülen Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı, AB'nin Doğu Avrupa, Güney Kafkaslar ve Akdeniz Havzasındaki komşu devletler ve toplumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan proje, bu kapsamda Karadeniz Havzasında gerçekleştirilecek bilinçlendirme çalışmalarıyla hava kalitesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Proje Ekibi ve İş birliği

Projenin 24 aylık sürecinde, ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin koordinatörlüğünde Bulgarian Association for Transfer of Technology, Odessa State Environmental University, Galati Tehnopol Association ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı gibi önemli ortaklar yer alacak. Proje ekibinde yer alan isimler arasında Doç. Dr. Gökhan Gürbüz, Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Doç. Dr. Bayram Gökbulut, Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Demirel Bayık gibi deneyimli akademisyenler bulunmaktadır.

Teşvik ve Yönlendirme ile Hızlı İlerleme

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun teşvikleri ve yönlendirmesiyle çalışmalarını hızlandıran ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi, aldığı destekle birlikte projeyi başarıyla hayata geçirecek bir seviyeye ulaştı.

Proje Ekibinden Teşekkür ve Rektörün Değerlendirmesi

Proje ekibi, desteklerinden dolayı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sunarken, Rektör Özölçer ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her alanda etkin olduğunu vurgulayarak, proje ekibini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Bu önemli projenin başarısı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin AR-GE alanındaki yeteneklerini ve uluslararası iş birliklerindeki liderliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.