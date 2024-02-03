Zonguldak Seçimlerinde Murat Sesli'nin Yeniden İnşa Vaadi

Sesli, konuşmasında geçmişe yönelik engellemelere rağmen, bu sefer kirli oyunları bozmaya kararlı olduklarını belirtti. Ereğli'nin 15 yılını kaybettiğini ifade eden Sesli, projeleriyle kentini yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Festival Sözü ve İhtiyaç Sahiplerine Destek:

Sesli'nin ailesi de mitinge katılarak destek verdi. İlçenin simgesi olan festivalin yapılacağı sözünü veren Sesli, esnaf, sanayi, halk otobüsçüleri ve taksicilere destek vaat etti. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere belediye kartı ile alışveriş imkanı sağlayacaklarını, Ramazan ayında yapılan kumanya yardımının yerine daha etkili bir çözüm getireceklerini açıkladı.

Adaylık Yolunda Kararlılık:

Sesli'nin adaylık sürecinde yaşadığı engellemelere rağmen, kuzeni ve ekibiyle birlikte adaylık yoluna devam edeceğini belirtti. Seçmenlere seslenerek sandıkta Murat Sesli adını göreceklerini ifade etti ve parti tercihlerini yakında açıklayacaklarını söyledi.

Sosyal Projelerle Kalkınma:

Kentte sosyal sorumluluk projelerine de vurgu yapan Sesli, giyim bankası, aş evi, belediye kartı gibi projelerle ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını dile getirdi. Ayrıca, kentteki eksiklikleri gidermek adına taziye evi, kongre merkezi ve otopark gibi yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Mega Proje: Kent Meydanı ve Trafik Sorunu Çözümü:

Zonguldak'ın en büyük sorunlarından biri olan trafik ve otopark sorununa odaklandıklarını belirten Sesli, kent meydanı projesiyle bu sorunları çözmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kent meydanının altına dört katlı otopark yapacaklarını ve Ereğli'nin şehir içi trafik çilesine son vereceklerini ifade etti. Ayrıca, kongre, fuar, toplantı ve nikah gibi toplu organizasyonların yapılabileceği bir kültür merkezi projesini duyurdu.

Kararlılık ve Vizyon:

Sesli, kent meydanı projesi çerçevesinde alana ilk kazmayı vurduktan sonra vatandaşlarla kaptaş havası oynayarak projelerine olan kararlılığını ve enerjisini gösterdi. Ereğli'nin parlak bir geleceği için Cumhuriyetin 100. Yılında hazırladıkları projelerle kente yeni bir vizyon kazandırmaya kararlı olduklarını belirtti. Seçmenlere, "10 yıldır memlekete çivi çakmayanlar, gelin projelerimizi görün" çağrısında bulundu.