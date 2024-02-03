Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Menfaat Odaklı Siyasetin Sonu, Kastamonuluların Güçlü Duruşu ve 31 Mart Seçim Hazırlıkları

Kahvaltı sırasında Bakan Yumaklı, ülkenin son 10 yıl içindeki değişimine ve yönetimdeki değişikliklere vurgu yaptı. Bakan, kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden grupların artık etkili olamadığını ifade ederek, birlik ve samimiyetin önemine vurgu yaptı.

Altılı ve Yedili Masaların Sonu: Pazarlıklar Alt Üst Oldu

Bakan Yumaklı, konuşmasında geçmiş dönemdeki siyasi pazarlıkları eleştirerek, "İşte altılı masalar, yedili masalar kapalı kapılar altındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu. Bugün gerçekten samimi olmuş olsalardı hala bir ve beraber olurlardı. Onları darmadağın etmek için sadece ve sadece menfaatlerinin ortadan kalkması yetti" dedi. Bu ifadelerle, geçmişteki menfaat odaklı siyasi ilişkilerin artık etkisiz hale geldiğini ve toplumun bu tür yaklaşımlara karşı daha bilinçli olduğunu vurguladı.

31 Mart Seçimleri İçin Çalışmalar Başlıyor

Bakan Yumaklı, konuşmasının devamında önümüzdeki yerel seçimlere vurgu yaparak, "Bu memleketin Cumhurbaşkanı bu millet için kendini feda etmiş, adamış olan insan 28 Mayıs’taki o seçim sonrası konuşmasının belki de üçüncü ya da dördüncü paragrafında dedi ki bizim daha işimiz bitmedi 31 Mart var. Hepimiz şu andan itibaren 31 Mart için çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Bakan, siyasi arenada süregelen değişim ve gelişim sürecine vurgu yaparak, gelecek seçimler için hazırlıkların başladığını belirtti.

Memleketin Kurtuluşu ve Hizmet Odaklı Politikalar

Bakan Yumaklı, geçmişteki 20 yıllık dönemin ardından ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, "20 yıllık bir mirasın üzerine konup hiçbir şey yapmadan ben yaptım demez kimse bu anlayıştan bu memleketin kurtulması lazım, bizim vaktimiz yok" şeklinde konuştu. Ayrıca, ülkenin ekonomik ve siyasi zorluklarına rağmen hizmet odaklı politikaların devam edeceğini ve Cumhurbaşkanının liderliğinde ülkenin geleceğine dair umutlu bir yaklaşım sergiledi.

Kastamonuluların Güçlü Duruşu ve Seçim İddiası

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da programda söz alarak Kastamonuluların milliyetçi, muhafazakar ve vatansever duruşuna vurgu yaptı. Başkan Yıldırım, gelecek seçimlerde de Kastamonuluların doğru tercih yapacağına inancını dile getirerek, "Kastamonulular yine yanlış yapmaz. Murat Kurum Başkanımıza birer tane fazla oy toplayalım. İstanbul'u biran evvel iş bilmez insanlardan kurtaralım asıl sahibine teslim edelim, hizmetlerle buluşturalım" dedi.

Menfaat Odaklı Siyasetten Memleket İçin Adanmışlık Ayrımı

Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda toplumun karşı karşıya olduğu seçimlerde menfaat odaklı siyaset ile memleket için adanmışlık arasındaki ayrımı vurguladı. "Kendisini bu memlekete bu memleketin insanına adamış olanlarla, kendi menfaatlerini ön plana koyma diğerlerini hepsini garnitür olarak ortaya koyanların arasında bir ayrım yapalım" diyerek, seçmenlere sorumluluk düştüğünü ifade etti. Bakan, geçmişteki olumsuz örneklerin, toplumun daha bilinçli ve seçici olmasını sağladığını belirtti.

Sonuç olarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Ümraniye'deki etkinlikte yaptığı konuşma, ülkenin geçmişteki siyasi değişimine, gelecek seçimlere yönelik hazırlıklara ve toplumun bilinçlenmesine dair önemli mesajlar içermektedir.