Kuzey Arama Kurtarma Derneği: Dağcılıktan Arama Kurtarmaya Yolculuk

Bu deneyimlerin ardından, son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir araya gelerek Kuzey Arama Kurtarma Derneği'ni kurmaya karar verdiler.

Geçmişteki Tecrübelerle Güçlenen Ekip

Gönüllüler, deprem bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetlerine bireysel olarak katılarak tecrübe kazandılar. Bu süreçte sık sık arama kurtarma eğitimlerine katılan dernek üyeleri, bağlarını güçlendirerek uzmanlaştılar. Hatay, Van ve Elazığ depremlerinde yaşadıkları zorlukları ve başarıları bir araya getirerek, derneklerini kurma kararı aldılar.

Kuzey Arama Kurtarma Derneği’nin Kuruluşu

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan dernek üyeleri, bireysel çabalarını birleştirerek Kuzey Arama Kurtarma Derneği'ni kurdu. Dernek, çeşitli meslek ve branşlardan 20'den fazla üye ile kurumsal bir yapı oluşturdu. Bağışçıların destekleriyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlarını tamamlayarak, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere alacakları eğitimlerle akreditasyon çalışmalarını hedefliyor.

Amaç: Hayat Kurtarmak ve Toplumu Bilgilendirmek

Dernek, doğa şartlarında meydana gelen kaybolma ve kaza olayları ile deprem ve sel gibi doğal afetlerde gönüllülük esaslarıyla kazazedelere ulaşmayı, doğru arama kurtarma çalışması yapmayı ve toplumu bu konularda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Akreditasyon Çalışmaları ve Hedefler

Dernek, Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü ile görüşerek alacakları kentsel arama kurtarma eğitimleri ile birlikte akreditasyon çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Kuzey Arama Kurtarma Derneği, eğitimli ve tecrübeli üyeleriyle, gelecekteki afet durumlarında etkili bir şekilde müdahale edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek Üyelerinin Çeşitliliği: Bir Veteriner Hekim ve Bir Ebe

Dernek üyelerinden Pınar Menteş, 10 yıldır ebelik yaparken, yaşanan depremlerde eşinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmasını teşvik etti. Hastanedeki görevinin yanı sıra, dernek çatısı altında da afet durumlarında hayat kurtarma amacını taşıyor. Makine Mühendisi Çağdaş Eren Utaş ise, uzmanlık alanının ağır kaldırma operasyonları olduğunu belirterek, deprem bölgelerinde kendi tecrübelerini kullanarak arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlıyor.

Kuzey Arama Kurtarma Derneği: Geleceğe Güçlü Adımlarla

Kuzey Arama Kurtarma Derneği, dağcılıkla başlayan bu gönüllü ruhu, birleştirilmiş güçleriyle artık daha etkili bir şekilde afet bölgelerine yardım götürmeyi hedefliyor. AFAD eğitimleri ve akreditasyon çalışmalarıyla kurumsal bir yapıya kavuşmayı planlayan dernek, toplumu bilgilendirme ve hayat kurtarma konusundaki çabalarını sürdürüyor.