İnebolu'da kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan işçi, hayatını kaybetti

Olayın Ardındaki Hikaye: İnebolu'nun Özlüce Köyünde Acı Kayıp

İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde geçtiğimiz günlerde yaşanan acı olay, orman kesiminde çalışan Musa Genç'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanarak yaşam mücadelesi verdi. Olay, köy halkını derin bir üzüntüye boğarken, ailesi ve sevenleri de büyük bir şok yaşadı.



Sağlık Ekiplerinin Çabası: İnebolu Devlet Hastanesi ve Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi

Musa Genç'in yaşadığı kaza sonrasında, hemen olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Genç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde entübe edilen işçi, maalesef yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.



Yoğun Bakım Süreci ve Son Anlar: Kastamonu'da Acı Kaybın Ardından Hüzün

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde geçen 15 günlük süreç, Musa Genç'in yaşam mücadelesini yansıtıyor. Entübe edilen Genç'in sağlık durumu ne yazık ki düzelmedi ve hayatını kaybetti. Bu acı olay, hem ailesini hem de köy halkını derinden sarstı. Hastane personelinin çabalarına rağmen, acı bir veda yaşandı.



Cenaze Töreni ve Defin: İnebolu'da Son Görev

Musa Genç'in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnebolu'ya bağlı Alaca köyünde aile kabristanlığında defnedilecek. Genç'in acı kaybı, köyde büyük bir üzüntü yaratırken, sevenleri ve dostları da cenaze töreninde bir araya gelerek Genç'e son görevlerini yerine getirecek.



Orman İşçilerinin Güvenliği: Olayın Yansımaları ve Önlemler

Bu acı olay, orman kesiminde çalışan işçilerin güvenliği konusunda tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Yetkililerin alması gereken önlemler ve güvenlik tedbirleri, benzer trajik kazaların önüne geçebilir. İnebolu'da yaşanan bu acı kayıp, orman işçilerinin daha güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.