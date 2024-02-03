GMG Kastamonuspor'da Yeni Dönem: Cengiz Aygün Başkanlığında Olağanüstü Genel Kurul Yapıldı

Aygün, yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluğunu değil, futbolda temiz bir ortamın oluşmasını istediklerini belirterek, hakem hataları konusundaki eleştirilerini TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ilettiğini ancak engellendiğini ifade etti.

Kastamonuspor A.Ş.'ye Dönüş ve Başkanlık Görevi Üstlenme

Kastamonu'nun bir evladı olduğunu ve bu şehirden gurur duyduğunu belirten Aygün, yasal zorunluluk nedeniyle A.Ş.'ye dönüşmek zorunda olduklarını açıkladı. Kulübün herkesin malı olmaya devam edeceğini vurgulayan Aygün, siyaset yapmayacağını ve Kastamonu'nun abisi ve kardeşi olmayı amaçladığını ifade etti.

Futbolda Hakem Hataları ve TFF İle Diyalog

Aygün, son dört haftada alınan sonuçların istedikleri gibi olmadığını ancak takımın Iğdır maçına odaklandığını belirtti. TFF'nin bazen hassas davranmadığını ifade eden Aygün, hakem hatalarının arkasına saklanmayacaklarını ve şampiyonlukları kazanmanın doğru bir şekilde mücadele etmekle mümkün olduğunu dile getirdi.

Siysal Parti Temsilcilerinden Destek

Toplantıya katılan CHP Kastamonu Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı, Kastamonuspor'un şehrin gururu olduğunu vurgulayarak yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş ve İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Kadir Yalçın da Kastamonuspor'a desteklerini ifade ettiler.

Yeni Yönetim Kurulu ve Hedefler

GMG Kastamonuspor'un yeni yönetim kurulu Cengiz Aygün'ün başkanlığında şekillendi. Yapılan genel kurulda gelir-gider tablosu onaylanırken, Asbaşkan Erkan Yılmaz, 2022-2024 yılları arasında 217 milyon 403 bin TL ödeme yapıldığını açıkladı. Yeni başkan Aygün, "Bu yıl şampiyon olacağız ve Kastamonu'ya bu gururu yaşatacağız" sözleriyle hedeflerini dile getirdi.

Toplantıda, Iğdır Futbol Kulübü maçı için kulübün vereceği primin yanında bir prim kampanyası başlatıldığı açıklandı. GMG Kastamonuspor'un yeni başkanı Cengiz Aygün ve yönetimi, şehrin desteğiyle takımı daha üst sıralara taşımak ve futbolun temiz kalması için çaba göstermek adına yeni bir döneme adım attı.