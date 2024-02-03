Çekmeköy Buluşması: Ahmet Poyraz ve Murat Kurum İstanbul İçin Vizyonlarını Paylaştı

Ahmet Poyraz'tan Destek ve Güven Sözleri

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, buluşmada yaptığı selamlama konuşmasında, Murat Kurum'u İstanbul'un 1 Nisan'daki Belediye Başkanı olarak görmeyi umut ettiğini belirtti. Poyraz, gençlerin ve büyüklerin Murat Kurum'u sevdiğini söyleyerek, "Bir insanı gençler, büyüklerimiz sevdiyse o insanın sırtı yere gelmez. Yolunuz açık olsun başkanım" dedi.

Projeler ve Vaatler: Çekmeköy'e Hizmet Sözü

Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırladığı projeleri ve vaatleri 5 temel başlık altında paylaştı. Öncelikle, Çekmeköy'deki trafik sorununu çözmek için CHP'li İBB yönetiminin durdurduğu metro hattını hızla başlatacaklarını belirtti. Ayrıca Taşdelen'de artan trafik sorununa çözüm getireceklerini ifade etti.

İstanbul İçin Gençlere Burs ve Yatırım Sözü

Kurum, İstanbul genelindeki projelerine odaklandı. İstanbul için 5 bin lira olan belediye bursunu 7 bin TL'ye çıkardıklarını ve İBB olarak gençlerin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracaklarını duyurdu. Ayrıca gençlerin talepleri üzerine spor salonları ve kültür merkezleri gibi yaşam alanları oluşturacaklarını vurguladı.

Mevcut Yönetimi Eleştiri ve CHP'li Seçmenlere Çağrı

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin icraatlarına yönelik eleştirilerde bulundu ve CHP'li seçmenlere hitap etti. Yapılanların CHP'li seçmenler tarafından tasvip edilmediğini belirterek, "Bu şehre hizmet için geliyorum diyen Murat Kurum'la mı yola devam edeceğiz, yoksa Çekmeköy'e yapılan metro hattına kılçık deyip toprakla dolduranlarla mı?" diye sordu.

İstanbul İçin Yatırım ve Ulaşım Vaatleri

Kurum, İstanbul için hazırladığı hedefler arasında metro hatlarını genişletmek, yeni metrobüs ve otobüs hatları eklemek, ulaşımı kolaylaştırmak ve indirimler sağlamak gibi konuları vurguladı. Ayrıca sosyal konut projeleri, emekli destekleri ve iş kuracaklara hibe desteği gibi ekonomik vaatleri paylaştı.

Murat Kurum'un İstanbul Vizyonu: Diriliş ve Yükseliş

Son olarak, Murat Kurum, İstanbul için 650 bin yeni yuva inşa etme, sosyal konutları tamamlama, metro hattını genişletme ve şehri trafik sorunundan kurtarma vizyonunu açıkladı. "Kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz" diyerek, İstanbul için kararlılıkla çalışacaklarını ve şehri yeniden yükselişe geçireceklerini vurguladı.