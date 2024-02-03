Murat Kurum, Çekmeköy'de Vatandaşlarla Buluştu: Projelerini Paylaştı

Programa, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan ve İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk de katıldı.



Çözüm Odaklı Projeler: Trafik Sorunlarına Son

Murat Kurum, Çekmeköy'deki trafik sorunlarına odaklanarak çözüm projelerini açıkladı. İlk olarak, CHP'li İBB yönetiminin başlatıp durdurduğu metro hattını yeniden başlatma sözü verdi. Taşdelen'deki artan trafik problemini çözmek adına tünel kavşağını revize edeceğini belirtti. Ayrıca, Köprülü kavşağı Nev Eser Konakları bölgesinden yer altına alarak, Çekmeköy'ün iki yakasını birleştirip 12 bin metrekarelik bir meydan kazandırma projelerini paylaştı.



Eleştiri ve Çağrı: CHP Yönetiminin Eksiklikleri

Murat Kurum, konuşmasında mevcut İBB yönetimini eleştirerek, CHP'li hemşerilerine seslendi. Kurum, CHP'li dostlarıyla samimi sohbetler gerçekleştirdiğini ve onların İBB yönetimini tasvip etmediklerini ifade etti. Halkın beklentilerini karşılamayan bir dilin kullanıldığını savundu ve CHP'li kardeşlerinin İstanbul için daha başarılı bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.



Gönül Sözleşmesi: CHP'li Kardeşlere Açık Çağrı

Kurum, CHP'li hemşerilerine karşılıklı bir gönül sözleşmesi teklif etti. Halkın beklentilerine daha uygun bir yönetim anlayışı için elbirliğiyle çalışma çağrısında bulundu. İstanbul sevdalılarını bir araya getirip, şehri daha iyi bir geleceğe taşıma hedefini ön plana çıkardı.



İstanbul İçin Büyük Hedefler: Kurum'dan Vaatler

Murat Kurum, İstanbul için iddialı hedeflerini paylaştı. 650 bin yeni konut inşa edilmesi, 100 bin sosyal konutun tamamlanması, metro hattının 5 yılda 650 kilometreye çıkarılması gibi projelerle İstanbul'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim, emeklilere destek ödemeleri, iş kuracaklara hibe desteği gibi sosyal projelerle de dikkat çekti.



Sonuç ve Vizyon: İstanbul'un Dirilişi İçin Çalışma Sözü

Murat Kurum, kollarını İstanbul için sıvayarak, şehre dair kapsamlı projelerle çıkıyor. 25 yıllık deneyimle donanmış bir şekilde, İstanbul'un tarihini değiştirecek, 650 bin yeni yuva inşa edeceklerini belirtiyor. Çekmeköy'ün kardeşi olma anlayışıyla hareket eden Kurum, İstanbul'un dirilişi ve yükselişi için durmak bilmeyeceklerini vurguluyor.