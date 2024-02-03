Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yeni Dönemde Büyük Projelere İmza Atacak!

Sosyal Belediyeciliğin Öncüsü: Bin Adet Konut Projesi

Vergili'nin duyurduğu bin adet konut projesi, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bir sosyal belediyecilik örneği olacak. Proje, depreme karşı Karabük'ü hazır hale getirecek, uzun vadeli ödeme imkanı, sosyal donatı alanları ve çocuk parkları gibi unsurlarla yeni bir yaşam merkezi oluşturacak.



Uygun Ödeme Koşullarıyla Ev Sahibi Olma Şansı

Belediye Başkanı, projenin asgari ücretlilere özel uygun ödeme koşulları sunacağını vurgulayarak, "Bu konutlar, asgari ücretlinin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak. Hasılat paylaşımlı modeli ile arsa ve proje maliyetleri Belediye tarafından karşılanacak, böylece vatandaşlar daha uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecekler."



Emeklilere Ücretsiz Su ve Toplu Taşıma, Asgari Ücretlilere Ev Sahipliği

Karabük Belediye Başkanı, emekli vatandaşlara sundukları ücretsiz su ve toplu taşıma hizmetinin yanı sıra, evi olmayan asgari ücretli vatandaşları da ev sahibi yapma kararlılıklarını vurguladı. Bin adet konutun inşa edilmesiyle ilgili spekülasyonlara da değinen Vergili, "Maliyet düşüşünü sağlayarak, TOKİ ve diğer konut projelerinden yüzde 40 daha ekonomik bir seçenek sunacağız ve bu avantajı doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacağız."



Karabük, Yeni Bir Yaşam Merkezi Olma Yolunda

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin açıklamaları, ilçenin gelecekteki potansiyelini artırmak ve sosyal refahı güçlendirmek adına atılacak önemli adımların habercisi niteliğinde. Bin adet konut projesi, sadece barınma ihtiyacına çözüm sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Karabük'ü daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefleyerek sosyal belediyecilikte öncü bir rol üstlenecek.