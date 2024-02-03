MÜSİAD Karabük Şubesi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile Ankara'da Görüştü

Şubenin başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, bakan yardımcısıyla sektörel konularda bilgi alışverişinde bulundu.



Sektörel Gelişmeler ve İşbirliği Fırsatları Masaya Yatırıldı

MÜSİAD Karabük heyeti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur ile gerçekleştirdikleri görüşmede, bölgesel sanayi ve iş dünyasının karşılaştığı zorluklar, sektörel gelişmeler ve işbirliği fırsatları hakkında detaylı bir değerlendirme yaptı. Heyet, özellikle Karabük'ün ekonomik dinamikleri ve iş dünyasının beklentileri konusunda Cantimur'a kapsamlı bilgiler sundu.



İstek ve Talepler Cantimur'a İletildi

Görüşme sırasında MÜSİAD Karabük heyeti, bakan yardımcısına bölgenin ekonomik potansiyeli, istek ve talepleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Karabük'ün sanayi ve ticaret alanındaki güçlü yönlerini vurgulayan heyet, aynı zamanda karşılaşılan sorunlara çözüm önerilerini de paylaştı. Cantimur, heyetin samimi ve detaylı sunumlarına büyük ilgi gösterdi.



Hediye Takdimi ile Nazik Bir Veda

Görüşmenin sonunda MÜSİAD Karabük heyeti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a teşekkürlerini ifade etmek amacıyla özel bir hediye takdim etti. Karabük'ün yöresel ürünleri ve sanatsal el emeğiyle hazırlanan hediye, nazik ziyaretin anısını taşıyacak nitelikteydi. Cantimur, hediye için teşekkür ederken, Karabük heyetine başarılar diledi ve böylesi önemli işbirliklerinin devam etmesini temenni etti.



Teşekkür ve İyi Dileklerle Ayrılış

Görüşmenin sona ermesinin ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur, MÜSİAD Karabük heyetine nazik ziyaretleri ve değerli bilgileri için teşekkür etti. İşbirliğinin güçlenmesi adına yapılan bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yapan Cantimur, Karabük iş dünyasının başarılarına ve katkılarına olan inancını dile getirdi. Heyet, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından memnuniyetle Ankara'dan ayrıldı.