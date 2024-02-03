Çağlar Genç, Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı Orhan Buyurman’ı Ziyaret Etti

Bu buluşma, Türk sporcuların desteklenmesi ve birlikte hareket edilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Avrupa’da Adından Sıkça Bahsettiriyor

Orhan Buyurman, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Genç’in Avrupa'da adından sıkça bahsettirmeye başladığını belirtti. Genel Başkan, "Boksör kardeşimiz, ilk profesyonellik maçında Macaristanlı rakibini nakavt ederek Avrupa'da kendinden söz ettirmeye başladı. Bu başarı, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Türk sporu adına da gurur verici. Bu nedenle, kendisine çıktığı yolda destek olmak amacıyla ana sponsorluğumuzu üstlendik. Avrupa’daki Türk sporcularına destek olmak, onları ön plana çıkarmak ve yeteneklerine sahip çıkmak, birliğimizin temel amaçlarından biridir" dedi.

Destek Çağrısı: Türk İşadamlarına Davet

Orhan Buyurman, Türk işadamlarına da seslenerek, Avrupa’daki Türk sporculara destek olmaya çağırdı. Türk sporunun uluslararası alanda daha fazla tanınması ve başarılar elde etmesi için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Buyurman, "Avrupa’daki Türkleri, böyle yetenekli gençlere sahip çıkmaya davet ediyorum. Sporcularımıza verilecek destek, sadece bireysel kariyerlerini değil, aynı zamanda Türk milletinin gururunu da artıracaktır" şeklinde konuştu.

Boksör Genç, Teşekkürlerini İletti

Çağlar Genç ise ziyaret sırasında Orhan Buyurman’a misafirperverliği ve destekleri için teşekkür etti. Genç, kariyeri hakkında bilgi vererek, Türk sporunu uluslararası alanda temsil etmek adına büyük bir azimle çalıştığını ifade etti. Orhan Buyurman’ın sponsorluğuyla daha büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini belirten Genç, birlikte daha pek çok zafer kazanacaklarına inancını dile getirdi.

Bu anlamlı buluşma, Türk sporunun uluslararası alanda daha fazla ses getirmesi ve desteklenmesi adına atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Orhan Buyurman’ın çağrısı, Türk işadamlarını bir araya gelmeye ve Türk sporcularına destek olmaya davet ediyor. Bu birliktelik, Türk sporunun daha da yükselmesine katkı sağlayabilir.