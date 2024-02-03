Karabük Üniversitesi, Deprem Güvenliği İçin Çalışmalara Başladı

16 Okul Binanın Deprem Performansı Değerlendirildi

Karabük’teki kamu binalarında tasarım gözetmenliği ve proje danışmanlığı çalışmalarını sürdüren akademisyenler, Karabük Valiliği, İl Özel İdaresi ve Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şimdiye kadar 16 okul binasının deprem performansını değerlendirdi. Bu değerlendirme, KBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün uzmanlığıyla gerçekleştiriliyor.



Gözlemsel Durum Analizi ve Zemin İncelemeleri Yapıldı

KBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Gürsoy, yapılan çalışmanın aşamalarını şu şekilde sıraladı: "Gözlemsel Durum Analizi" ile binanın hasar durumlarını tespit ettiklerini, "Zemin ve Arazi Analizi" ile zemin durumu ve yerleşimine dair incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, "Malzeme Yeterliliği Analizi” için beton ve demir gibi malzemelerden numuneler alarak deneyler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Modelleme ve Performans Analizi ile Binanın Güçlendirmesi Yapılacak

Prof. Dr. Gürsoy, "Modelleme ve Performans Analizi” ile bilgisayar ortamında binanın performansını değerlendiklerini aktardı. Binanın güçlendirme ihtiyacı varsa, bu durumu belirleyerek gerekli güçlendirme projelerini tasarlayacaklarını ve ardından uygunluğunu kontrol edeceklerini söyledi. Gürsoy, okul binalarının güvenliği ile ilgili bir seferberlik başlatıldığını ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını vurguladı.



Türkiye Genelinde Yapı Stoğu Değerlendirilecek

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Şule Garip, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını ve binaların mevcut yapı stoğunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Deprem yönetmeliği kapsamında bu durumun öngörüldüğünü vurgulayan Garip, ekip olarak sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul binalarını değil, genel olarak tüm yapı stoğunu değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Halka Çağrı: Depreme Karşı Güvenlik Kontrolü Yaptırın

Garip, "Deprem, Türkiye’nin gerçeği. Bir gün belki de çok kısa bir zamanda karşımıza çıkacak. Yapılarımızın bazıları çok eski, eski deprem yönetmeliklerine bağlı olarak dizayn edilmiş. Güncel hale getirmemiz lazım, gerekiyorsa güçlendirme yapmamız gerekiyor, gerekiyorsa yıkımını gerçekleştirmemiz lazım" dedi. Halka çağrıda bulunarak, vatandaşların binalarını inceleme konusunda hassas olmalarını ve Karabük Üniversitesi ile iletişime geçmelerini önerdi.

Karabük Üniversitesi, deprem güvenliği konusundaki bu önemli çalışmalarıyla bölgede ve ülkede deprem riskine karşı bilinç ve hazırlık oluşturmayı hedefliyor.