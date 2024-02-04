Susan Miller 2024 Şubat Akrep Burcu Astroloji Yorumu: Aşk, Kariyer ve Aile

Susan Miller, 2024 Şubat ayında Akrep burcunu nelerin beklediğini detaylı bir şekilde açıklıyor. Mars'ın Oğlak burcundaki konumu ve Venüs ile Uranüs'ün olumlu etkileşimleri, Akrepler için önemli fırsatlar sunuyor.

Yeni ay ve dolunayın getireceği değişiklikler, ev, aile ve kariyer alanlarında dikkat çekici gelişmelere işaret ediyor. Akrep burçları, bu ayı nasıl en iyi şekilde değerlendirebilir? Susan Miller'ın kapsamlı yorumuyla Şubat ayına hazır olun.

Susan Miller 2024 Şubat Akrep Burcu Yorumu

Şubat ayına girerken, hayatınızın temposu Ocak ayındaki rutininize benzer görünebilir. Yöneticiniz Mars hala Oğlak burcunda olacağından, bir şeylerin rotanızdan sapmanıza neden olacağından korkmadan kendi gündeminizi takip etmekte özgür olacaksınız.

Mars Oğlak burcunda oldukça üretkendir, çünkü eski astrologlar Mars'ın bu yerleşimini "yüceltilmiş" olarak adlandırmışlardır. Bu, Oğlak burcunun Mars'ın odaklanmış, üst düzey enerjisini ifade etmesi için en iyi burç olduğu anlamına gelir.

Şubat ayının ilk haftasında önceliklerinizin peşinden gidebilirsiniz; bir anlaşmayı müzakere edebilir, önemli evrakları imzalayabilir, seyahat edebilir veya başkalarının isteklerini hesaba katma ihtiyacı duymadan planlar yapabilirsiniz.

Ortak bir zemini oldukça kolay bulabileceğiniz çok özel bir gün, Venüs'ün Uranüs'ten hoş bir elektrik ışını aldığı 7 Şubat olacak. O tarihte gerçekleşecek herhangi bir görüşme tereyağı kesmek kadar sorunsuz geçecektir.

Mars 13 Şubat'a kadar üçüncü evinizde ve sizin için harika bir yer olan Oğlak burcunda kalacak. Venüs de iletişim alanındaki faaliyetleri yöneten üçüncü evinizde ve 16 Şubat'a kadar orada kalacak.

Kozmik aşıklar olan Venüs ve Mars'ın birlikte hareket ettiklerini görmek nadirdir çünkü farklı yörüngelere sahiptirler. Birlikte olduklarında, ışıltı ve mutlu deneyimler getirirler, bu yüzden bu zamanı, özellikle de birbirleriyle olan ilk haftalarını sevmelisiniz.

Yeniay 9 Şubat'ta 21 derece Kova burcuna girdiğinde, pencerenizden aniden değişim rüzgarlarının estiğini fark edebilirsiniz. Bu yeni ay, Güneş, Merkür ve diğer yöneticiniz Plüton'dan oluşan bir gezegen kalabalığıyla birlikte gelecek.

Kova burcu da sizinki gibi sabit bir burç olduğundan, bu yeni ayın getirdiği haberlere uyum sağlamanız gerekecek.

Yöneticiniz Mars 13 Şubat'ta yukarıda bahsedilen ve hepsi Kova burcunda bulunan diğer gök cisimlerine katılacak.

Sevgilisinden asla uzak kalmak istemeyen Venüs de Mars'ı takip ederek 16 Şubat'ta Kova burcuna girecek.

Böylece güneş sistemimizdeki 10 gök cisminden altısı Kova burcunda sabit bir yörüngede dönmüş olacak. Bu, haritanızın bir bölgesinde biriken çok fazla enerji demektir.

Yeniay ve Kova burcundaki gezegenler, dikkatinizi aniden evinize, sahip olduğunuz, kiraladığınız ya da satmak istediğiniz diğer mülklere ya da ailenizin bir üyesine yöneltecek.

Bunun da ötesinde, Boğa burcundaki Uranüs (aynı zamanda sabit bir burç) ortaklık sektörünüzdeki tüneğinden Güneş'e ve Kova burcundaki yeni aya sert açı yapacak. Uranüs'ün beklenmedik haberler yoluyla şoklar getirdiği bilinir.

Bir Akrep olarak, olaylar üzerinde kontrol sahibi olmayı seven ve Kova enerjisine kolay kolay uyum sağlayamayan sabit bir burçsunuz.

Eğer birbirinize bağlıysanız, Sevgililer Günü büyülü olabilir. Sizi sevdiği her halinden belli olan partnerinizin romantik ve duygulu unutulmaz bir gün yaratmasına izin verin.

Bu ayı atlatmanızın tek yolu, değişiklikleri hemen reddetmek yerine (ki bu zaten mümkün olmayabilir) olabildiğince esnek kalmanızdır. Sakin olun ve seçenekleriniz hakkında düşünün.

Karşınıza ne çıkabilir? Uranüs'ün doğasında önceden ipucu vermemek vardır - bu gezegen hepimizi becerikli olma ve gerektiğinde bir anda dönüş yapma yeteneğimizle sınar.

Uranüs ortaklık sektörünüzde dolanıyor, bu nedenle alanınızı paylaştığınız bir kişi taşınabilir. Bir bakıma ev sahibinizle "ortak" sayılırsınız, bu nedenle ev sahibiniz binayı satmış ve kiracıların boşaltmasını istiyor olabilir.

Genellikle size zaman tanıyarak ve muhtemelen ev sahibinden bir miktar para alarak sizi koruyabilecek yasalar vardır - bunları kontrol etmeniz gerekir.

Böyle bir şey ortaya çıkarsa bu gelişmeyle başa çıkmak için zamana ihtiyacınız olacaktır (ancak bu birçok olasılıktan yalnızca biridir).

Bu ev iş ortağınız, menajeriniz, reklamcınız, muhasebeciniz, avukatınız veya size yardımcı olması için tuttuğunuz başka bir uzman gibi iş yerinde birlikte çalıştığınız kişileri içerir.

Romantik partneriniz de ortaklık sektörüne dahildir, ancak eşinizin, sürekli sevgilinizin veya iş ortağınızın sizi kızdıracak bir şey yapıp yapmayacağını bilmemin bir yolu yok.

Çevrenizdeki bir kişi sizi üzebilir, ancak bu olayın sizi etkilemesine izin vermemeye çalışın. Aşk ve romantizm için tatlı yönleriniz var ve herhangi bir hıçkırığın sizi hayal kırıklığına uğratmasını veya sinirlendirmesini istemiyorum.

Eğer bir şey olursa, bunu düşünmek için zaman ayırın ve başka bir gün ele almayı planlayın. Bu kavuşuma en duyarlı olacak Akrepler 23 Ekim ve civarında doğanlar olacaktır.

Dördüncü ev (haritanızda Kova burcu) evinizi ve ailenizi ve ayrıca ebeveynlerinizi yönetir, bu nedenle anneniz veya babanız bir şekilde yardımınıza ihtiyaç duyabilir ve hızlı bir şekilde yanıt vermek için dikkatinizi işten nasıl uzaklaştıracağınızı bulmanız gerekecektir.

Ya da aniden evinizde veya dairenizde önemli bir onarım yapmanız gerekebilir. Büyük bir tadilata başlamak üzereyseniz, işçiler mobilyalarınızı yeniden düzenlerken ve işe başlarken aniden gerçekten taşınmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Sizin için örnekler düşünmeye çalışıyorum.

Sizi endişelendirmek istemem - yeni ay sarsıcı olsa da iyi haberler de getirebilir. Diyelim ki harika bir semtte yüksek bir binada kiralık bir daireniz var ve dairenizi seviyorsunuz.

Birdenbire ev sahibiniz size binanın gecekondulaşacağını bildiriyor. Siz ve binadaki diğer kiracılar ya satın almak ya da taşınmak zorunda kalacaksınız. Eğer kalır ve satın alırsanız, mülk için piyasa fiyatlarından cazip bir indirim alacaksınız.

Diyelim ki her zaman bir apartman dairesine sahip olmayı umuyordunuz. Bu haber mucizevi olabilir, ancak yine de bir ipotek almanız ve peşinatı hızlı bir şekilde bir araya getirmeniz gerektiğini fark edersiniz.

Bu durum paniğe kapılmanıza neden olabilir, ancak ev sahibi insanlara hazırlanmaları için biraz zaman tanıyor. Eğer gerçekten panik içindeyseniz, bu durumda size yardım edip edemeyeceklerini öğrenmek için haritanızın bu bölümü tarafından da yönetilen ebeveynlerinize gidin.

Prestijli mesleki ilerlemelerinizin olduğu onuncu eviniz de 9 Şubat'taki yeniaydan sonra tartışmanın içine çekilecek.

Güneş onuncu eviniz Güneş tarafından yönetiliyor ve Uranüs Güneş'le çatışacak, bu da iş yerinizde yönetim değişikliklerine neden olabilir veya ayrıntılı bir projeyi yönetirken farklı bir şehirde yaşamanızı gerektirebilir.

Yeniay aynı zamanda Uranüs'ün kuşatması altında olacak ve bu da dokuzuncu evinizde (Ay dokuzuncu evinizi yönetir), muhtemelen bir yayıncılık veya yayıncılık görevi veya yabancı pazarları veya mal veya hizmetlerin ithalat-ihracatını içeren uzun mesafeli seyahat veya yer değiştirmeyi içeren bir aktivite getiriyor.

Ayrıca denizaşırı bir iş ilişkinizle telefon veya e-posta yoluyla yakından ilgileniyor olabilirsiniz. Alternatif olarak, dokuzuncu ev aynı zamanda yüksek öğrenim kurumlarıyla da ilgili olduğundan, tartışmanın içine çekilebilirler - bu yeni ay, yüksek lisans veya lisans derecesi alma planlarınızı etkileyen haberler getirebilir. Eğer öyleyse, bu muhtemelen geçici bir gecikme olacaktır.

Gördüğünüz gibi, bu yeniay karmaşık ve hayatınızın çeşitli bölümlerine dokunma gücüne sahip olacak. Bu yeniayda yalnız olmayacağınızı bilmek sizi rahatlatabilir; her burçtan insan bu yeniayın sarsıntılarını farklı şekillerde hissedecek.

Sorun şu ki, herhangi bir haber aniden ortaya çıkacaktır, bu yüzden hazırlanmanın bir yolu yoktur. Evren bize beklemediğimiz bir bilgiyle karşılaştığımızda yerinde becerikli olmanın değerini bu şekilde öğretiyor.

Hayatınızı dikkatlice planlamayı seviyorsunuz, ancak ne yazık ki hayat bazen en iyi şekilde hazırlanmış planlarımıza müdahale etmenin bir yolunu buluyor ve her türlü sürprizi beraberinde getiriyor.

Ancak, başlangıçta kulağa ne kadar tuhaf gelse de, bu sürprizin sizin lehinize işlemesini sağlayabilirsiniz. Oturduğum yerden sizin eşsiz doğum haritanızı göremiyorum, ancak değişimin yeni ve öngörülemeyen şanslı koşullar getirebileceği doğrudur. İyi şeyler düşünmeye devam edelim.

Eviniz, diğer mülkleriniz ya da ailenizle ilgili bir haber alma olasılığı en yüksek olanlar 12 Kasım'da ya da bu tarihten sonraki dört gün içinde doğan Akreplerdir.

Sevgililer Günü 14 Şubat'ta gelecek ve size parlak bir nokta sunabilir. Geçiş yapan Ay Boğa burcunda olacak ve Jüpiter bu Ay'a sıkı bir şekilde kavuşum yapacak.

Vay canına! Birbirinize bağlıysanız ya da evliyseniz, tamamı partneriniz tarafından planlanmış büyülü bir akşam sizi bekliyor olabilir.

Kontrolü elden bırakmayın; sevgilinizin sizi sevdiği ve romantik ve duygusal bir gün yaratmak istediği çok açık. Sevgilinizin veya eşinizin sizin için bir hediyesi olabileceğine dair bazı işaretler var.

Çocuklarınız olduğu için Sevgililer Günü'nde birlikte görkemli bir akşam yemeğine gidemiyorsanız, bence -evinize bu kadar önem verirken- çocuğunuz ya da çocuklarınız uyuduktan sonra birlikte eğlenmek için harika bir akşam yemeği ayarlayabilirsiniz.

Yemek hazırlayabilirsiniz - yemek pişirmenize gerek yok (tabii benim gibi yemek yapmayı sevmiyorsanız!).

Aynı gün, Sevgililer Günü'nde, iki yöneticiniz Plüton ve Mars'ın ev ve aileden oluşan dördüncü evinizde sıcak bir kavuşumda buluşacağını söylemekten çekiniyorum.

Evde değişiklik yapmak istiyorsanız, planınızı uygulamaya koymadan önce eşinizin desteğini almanız gerekecek. Bu hevese zaten sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz ama ben sahip olduğunuzdan pek emin değilim. Evinizle ilgili tartışmaları başka bir güne saklayın.

Başak burcundaki dolunay, 24 Şubat'ta 5 derece, dikkatinizi zor bir dönemden geçen ve yardımınıza ihtiyaç duyabilecek bir arkadaşınıza çekecek (ay dişileri sembolize eder, bu nedenle arkadaşınız muhtemelen bir kadın olacaktır).

Bu dolunay ciddi öğretmen gezegen Satürn'ün Güneş'le kavuşumunu getirecek ve aynı zamanda Satürn dolunayın tam karşısında yer alacak. Aldığınız herhangi bir karar uzun süre yürürlükte kalacaktır.

Oldukça fazla çalışma gerektiren önemli bir sosyal etkinliğe davet edilebilirsiniz - örneğin, bir arkadaşınız neye bulaştığınızın farkında olmadan sizden yardım istemiş olabilir.

Alternatif bir olasılık daha var: Bir arkadaşınızla aranız bozulabilir ve bu olay nedeniyle onu bir daha görmek istemeyebilirsiniz.

Muhtemelen sizin hakkınızda yaptığı bir yorumu duyarsınız ve ihanet katlanılamayacak kadar büyük olabilir. Umalım da bu dolunayın enerjisi böyle sonuçlanmasın.

Dolunayda dikkatinizi çeken bir arkadaşınız değilse, gönüllü olma şansı bulacağınız (veya kâr amacı gütmeyen bir hayır kurumuysa, hayır kurumunun bir parçası olarak ücret alacağınız) bir hayır kurumu, insani amaç veya toplum odaklı bir grupla çalışıyor olabilirsiniz.

Toplumun ilgiye ve finansmana ihtiyaç duyan bir kesimine yardım etmek sizi cezbedebilir. Bu dolunayı değerlendirmek için iyi bir yol olabilir.

Satürn'ün bu dolunayda bu kadar belirgin olması, katkınız konusunda ciddi olmanızı ve bir fark yaratma sözünüzü yerine getirmek için uzun süre organizasyonda kalmanızı sağlayacaktır.

Aynı zamanda 24 Şubat'taki dolunay da işinizi zorlayacak. Gördüğünüz gibi, bu ay baskıyı hiç bırakmayacak. Mart ayının çok daha iyi olacağına söz veriyorum! Çok farklı olacak ve uğraşmanız gereken çok fazla beklenmedik haber olmayacak. Buna kıyasla, Mart ayı düpedüz neşeli geçebilir.

Özet

Kova burcunda 9 Şubat'ta gerçekleşecek yeniaydan sonra zihniniz ve kalbiniz evinize ve ailenize odaklanacak.

Yeniay ve Güneş'e Merkür ve yöneticiniz Plüton eşlik edecek. Ayrıca, 13 Şubat'tan itibaren ikincil yöneticiniz Mars da aynı ev ve aile sektöründe olacak ve 22 Mart'a kadar burada kalacak.

Bu, ev ve aile hayatınıza odaklanan çok fazla kozmik enerjidir ve Venüs 16 Şubat'ta Kova burcuna girerek Mars'ı takip edecektir.

Evinizi ve yaşam deneyiminizi iyileştirmek için listenizde ne olursa olsun - satın almak, satmak, onarmak, yenilemek veya alternatif olarak bir aile üyesine yardım etmek - kozmos size daha sonra değil, şimdi ciddi bir şekilde çalışmaya başlamanız için nazik bir itici güç verecektir.

Ancak, Uranüs 9 Şubat'taki yeniayda bir ev onarımı veya ani bir taşınma ile ilgili beklenmedik haberleri gündeme getirerek zorluk çıkaracak veya belki de bir aile üyesinin hemen yardımınıza ihtiyacı olacak ve bu sizi sarsabilir.

Bu bilgiyle başa çıkmak için hızlıca uygulanabilir bir plan bulmanız gerekecek. Uranüs mesajları hakkında asla önceden ipucu vermez, bu nedenle neler olabileceğini öngörmenin bir yolu yoktur.

Bu ay herkes Uranüs'ten gelen şok dalgalarını fark edecek ve her burç için haberler, haritalarında en az altı gök cisminin (olası 10 gök cisminden) nerede konumlandığına bağlı olarak hayatın farklı bölümlerine düşecek.

Uranüs'ün mesajı size 9 Şubat'taki yeni ayın gelişinden sonraki birkaç gün içinde iletilecek. Programınızı açık ve esnek tutun.

Haritanızdaki Güneş de Uranüs'ten sarsıntılar alıyor ve muhtemelen kariyerinizde dalgalanmalar yaratacak, bu nedenle her şeyi kontrol altında tutmak için hızlı bir şekilde adapte olmanız gerekebilir.

Mutlu bir gün muhtemelen Uranüs'ün Venüs'e gümüşi bir ışın göndereceği 7 Şubat (yeni aydan iki gün önce) olacak. İş yerinde bir müzakerenin ortasındaysanız, her şeyin şaşırtıcı derecede sorunsuz ilerlediğini ve kolayca bir anlaşmaya varıldığını göreceksiniz.

İmzalamanız gereken bir sözleşme varsa, bunu Şubat ayının ilk 12 günü içinde yapın (avukatınızın ilerlemeniz için onay verdiğini varsayarak).

Sevgililer Günü, 14 Şubat, sizin için özel olasılıklar barındırıyor. Transit Ay karşıt burcunuz Boğa'da olacak, bu nedenle eğer birbirinize bağlıysanız bırakın planları partneriniz yapsın.

İyi şans getiren Jüpiter transit Ay'a kavuşacak, bu yüzden akşam oldukça büyüleyici olacak. Partneriniz muhtemelen özel bir gün için bir mekan seçecek ya da ikinizden biri yetenekli bir aşçıysa, ikiniz de evde gurme bir yemek hazırlamaya karar verebilirsiniz.

Eğer bekarsanız ve bu dönemde ciddi bir ilişki yaşıyorsanız, bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Eğer zaten evliyseniz, size güzel bir hediye verilmesi çok olasıdır ( mutluluk gezegeni Jüpiter sayesinde).

Venüs ve Mars 22 Şubat'ta bir araya gelerek beş yıldızlı bir gün yaratacak ve seveceğiniz mükemmel ev tasarımı seçimleri yapmanıza yardımcı olacak. Birçok açıdan eviniz en mutlu olacağınız yer olacak.

Dolunayın gerçekleşeceği 24 Şubat'a yaklaştığınızda, arkadaşlarınızla vakit geçirmeye hazır olacaksınız. Takviminizde bir etkinlik olabilir veya arkadaşlarınızı evinizde ağırlamak için bir planınız olabilir.

Ancak Satürn dolunayın karşısında ve Güneş'le kavuşum halinde olacağından, iş yerinde olup bitenlerin gerginliği üzerinize çökecek ve sizi iki yöne çekecek gibi görünüyor. Ya da sizden ne kadar çok şey üstlenmeniz beklendiğinin farkına varmadan olay üzerinde çalışmanız istenebilir.

Ayrıca muhtemelen romantik bir ilişkiye veya çocuklarınızdan birine oldukça odaklanmış olacaksınız. Açıkçası, 24 Şubat yakınlarında yapmanız gereken tüm görevler için yardıma ihtiyacınız olabilir, bu nedenle bir arkadaşınızdan, akrabanızdan veya asistanınızdan yardım istemekten çekinmeyin; bu büyük bir fark yaratacaktır.

Diğer endişelerin yanı sıra, bir arkadaşınız alışılmadık derecede zor bir dönemden geçecek ve sizden tavsiye veya yardım isteyebilir. Bu dolunayda çok az dinlenebilirsiniz, bu yüzden programınızı fazla doldurmayın.

Eğer bir arkadaşınız size ihanet ederse, bu dolunayı en zor şekilde deneyimlemiş olursunuz. Hayatta böyle şeyler olur, ama umalım ki sizin için işler böyle gelişmesin.

Eğer 24 Şubat'taki dolunayda bir hayır kurumunda veya insani yardım faaliyetinde gönüllü olarak çalışmak isterseniz, yaptığınız iş size büyük bir gurur verecek ve kariyerinizde kullanabileceğiniz birçok beceri öğreneceksiniz.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.