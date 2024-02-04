Susan Miller 2024 Şubat Terazi Burcu Astroloji Yorumu: Aşk, Sağlık ve Kariyerle İlgili Gelişmeler

Astrolog Susan Miller, 2024 Şubat ayı için Terazi burçlarını bekleyen astrolojik etkileri detaylandırıyor. Aşk, sağlık, kariyer ve aile hayatınızda neler olacak? Venüs ve Mars'ın hareketleri, yeni aylar ve dolunaylar sizin için neler vaat ediyor?

Bu derinlemesine analizle, Şubat ayında hayatınızı en iyi şekilde nasıl yönlendireceğinizi keşfedin.

Susan Miller 2024 Şubat Terazi Burcu Yorumu

Bu yıl küçük gezegenler bir küme halinde hareket ediyor. Geçen ay hep birlikte Oğlak burcundaydılar ve evinize ve ailenize odaklanıyorlardı. Mars 13 Şubat'a kadar bu eğilimi sürdürmenize yardımcı olacak. Hayatınızın bu alanıyla ilgili hala yapmanız gereken bir şey varsa, Şubat ayına girerken hemen harekete geçmeniz akıllıca olacaktır.

Ailenizle veya evinizle ilgili kararlar almak için en iyi gününüz, yöneticiniz Venüs'ün finans sektörünüz Boğa burcundaki Uranüs'ten dostça bir elektrik ışını alacağı 7 Şubat Çarşamba günüdür; dairenize veya evinize eklemeyi çok istediğiniz bir şey için bir pazarlık, muhtemelen harika bir indirim yapabilirsiniz.

Ev eşyaları satan favori mağazalarınıza 7 Şubat'ta göz atmaya değer olabilir.

Bu ay birçok gezegen Terazi burcuyla mükemmel bir uyum içinde olan Kova burcuna geçti çünkü her ikisi de hava burcu; rahat, arkadaş canlısı ve çok konuşkan. Her şey 9 Şubat'ta yeni ayın muhteşem beyaz elbisesiyle, hepsi de Kova burcunda olan Güneş, Merkür ve Plüton'dan oluşan maiyetiyle birlikte gelip, yeni aşk, eğlence ve sosyal aktivitelerin yanı sıra hamilelik, doğum ve çocuk bakımıyla ilgili konuları yöneten beşinci romantizm evinizi doldurmasıyla başlayacak.

Eğer yaratıcıysanız, bu ev aynı zamanda hayal gücünüzü ve sanatsal ifadenizi de yönetir. Kesinlikle, bu ay sizin için neşeli bir ay olacak.

Aksiyon gezegeni Mars, dört gün sonra 13 Şubat'ta eğlenceye katılacak ve görkemli gerçek aşk evinize ısı ve ışık katacak. Ardından 16 Şubat'ta yönetici gezegeniniz Venüs, Kova burcundaki partiye katılacak. Sevgili Terazi, hepsi de mutluluğu bulmanıza yardımcı olmak için çalışan altı (10) gök cismi olacak.

Eğer bekarsanız (ve birini arıyorsanız), arkadaşlarınızdan sizi tanıştırmalarını isteyin. Terazilerin diğer burçların çoğundan daha fazla arkadaşı olduğu bilinir, bu yüzden sizinkilere biraz baskı yapın, mutlaka sizin için ilginç birini tanıyorlardır.

Kova burcu tüm yenilikçi yüksek teknoloji icatlarıyla bağlantılıdır, bu yüzden bir tanışma uygulamasını deneyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce arkadaşlarınıza çeşitli uygulamalardaki flört deneyimlerini sorun. Uyumlu bulduğunuz biriyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra, ilginç bir kahve dükkanı gibi halka açık, ucuz bir yerde buluşmayı planlayın.

Eski astrologlar beşinci evin çocukların doğumuyla ne kadar yakından ilişkili olduğu hakkında çok şey yazdılar. Eğer kendinize ait küçük bir çocuk istiyorsanız, bu ay denemeye başlamak için uygun bir ay olacaktır.

Buna bir çocuğu evlat edinmek için kayıt yaptırmak da dahildir, ki bu uzun bir süreç olabilir; her şey başvurunuzla ve bir avukat tutmanızla başlar. Eğer gebe kalmakta sorun yaşıyorsanız, 9 Şubat'taki bu yeniay sizi bir doğurganlık doktoruna görünerek hamileliğin neden henüz gerçekleşmediğini öğrenmeniz için motive edebilir.

Yine de bir sorun var. Uranüs 9 Şubat'ta Güneş'e ve Yeniay'a sert bir açı yapacak ve bu sizi haftalar, belki de aylar boyunca etkileyecek. Uranüs başkalarının parasının bulunduğu sekizinci evinizde olduğundan, sosyalleşmenin veya kısırlık konusunda doktora gitmenin tahmin ettiğinizden daha pahalıya mal olduğunu görebilirsiniz.

Zaten bir çocuğunuz varsa, onu gelişebileceği iyi bir okula yerleştirmek isteyebilirsiniz ve bu size düşündüğünüzden daha pahalıya mal olabilir. Uranüs böyle sert bir açıdayken genellikle ona eşlik eden bir şok etkisi vardır, bu nedenle hareket tarzınızı yeniden düşünmeniz gerekebilir.

Şüphesiz, bu ay sizin için neşeli bir ay olacak. Altı gök cismi mutluluğu bulmanıza yardımcı olmak için birlikte çalışacak.

Önemli bir yaratıcı çalışma üzerinde çalışıyorsanız, müşterinizi üzecek beklenmedik bütçe aşımlarıyla karşılaşabileceğiniz için önümüzdeki aylarda maliyetleri izlemeniz gerekecektir. Harcamalara dikkat edin.

Sevgililer Günü 14 Şubat'ta ve Venüs en iyi konumunuzda, Venüs'ün sevgilisi Mars'ın bulunduğu Kova burcunda olacak. Bu harika bir şey; bu iki gezegen birlikte olduklarında sevgi ve mutluluk yaymak için en iyi işlerini yaparlar.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu iki aşk kuşu bu ay 22 Şubat'ta tam bir kavuşum yapacaklar - kırmızı harfli bir gün! Buna ek olarak, 14 Şubat'ta Ay duygusal Boğa burcunda Jüpiter'le kavuşum yapacak, yani çok mutlu bir Sevgililer Günü sizi bekliyor olacak.

Sevgililer Günü sizin için geç geliyorsa, çünkü biricik sevgiliniz o sırada iş için uzakta olacaksa, bu bir lütuf olabilir. Ayın en iyi günlerinden biri Mars ve Venüs'ün kucaklaştığı (kavuşum) 22 Şubat Çarşamba günü olacak.

Bu aşk ve romantizm için ve ayrıca çocuklarla eğlenmek için muhteşem bir gün, bu yüzden bir gezi planlayın. Ancak harcamalarınıza dikkat edin; Uranüs Güneş ve Ay'a sert açı yaptığında masraflar hızla artabilir, ki şu anda da öyle olacak ve kredi kartı faturanız geldiğinde bir şok yaşayabilirsiniz. Bu ay biraz daha tutumlu davranarak bu olasılıktan kaçının.

Dolunay 24 Şubat'ta haritanızın en gizli bölümü olan 5 derece Başak burcunda gerçekleşecek. Bu dolunayda iyice dinlenmek için sosyal faaliyetlerinizden uzaklaşmak isteyeceksiniz.

Satürn Güneş'e sıkı bir şekilde kavuşum yapacak (3 derece içinde) ve dolunaya karşı çıkacak, bu nedenle düşünceli ve ciddi bir ruh halinde olacaksınız. Kariyer itibarınızın onuncu evi Ay tarafından yönetiliyor ve Güneş de arkadaşlık sektörünüzü yönetiyor; her ikisi de haber getirebilir.

Bu, herkes için payına düşenden daha fazla baskı içeren olağandışı bir ay. İşinizle ilgili olarak, düğmelerinizi iliklemeye özen gösterin ve her kutuyu işaretleyerek tüm talimatları titizlikle uygulayın.

Müşterileriniz veya yönetiminiz bu dolunay zamanında yeni fikirlere açık olmayacak gibi görünüyor (daha erken olacaklar), bu nedenle yaptığınız her şeyde dikkatli olun ve suçlamaların üzerinde kalın. Doğum gününüz 27 Eylül'e denk geliyorsa, eksi bir gün veya artı beş gün, bu dolunayı en çok siz hissedeceksiniz.

Tam ayı tamamlamaya hazır olduğunuzda, 29 Şubat'ta Jüpiter Merkür'e destekleyici bir altın ışın gönderecek. Bu gün seyahat etmek, kelepir alışveriş yapmak, bir evi kapatmak ya da çocuğunuz için okul seçmek için harika bir gün olacaktır.

İletişim faaliyetlerinize gelince, ışıl ışıl parlayacaksınız - böylece bir sözleşme imzalayabilir ve hatta bu büyülü günde yaratıcı çalışmalarınız için bir çek bile alabilirsiniz.

Özet

İş yerinde daha fazla görev üstleniyorsunuz ve bu durum zaman zaman yorucu görünebilir. Aynı zamanda, dikkatinizi evinize ve ailenize yöneltiyorsunuz ve daha fazla alana sahip olabilmek için taşınıp taşınamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz.

Bu ayın ilk yarısında, 13 Şubat'a kadar, Venüs ve Mars ev sektörünüz olan Oğlak burcunda birlikte hareket ederek evinizin görünümünü ve hissini yenilemek için şık yollar bulmanıza yardımcı olacak.

Yeniay 9 Şubat'ta romantizmi görkemli bir şekilde vurgulayacak yeni bir trend başlatacak. Güneş, yeniay, Merkür ve Plüton gerçek aşk, hamilelik, doğum ve çocukların bakımı ile ilgili beşinci eviniz olan ve aynı zamanda hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı da kapsayan Kova burcunda olacak; tüm bu alanlar bu yeniayda ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda büyük bir destek alacak.

Yeniay her zaman muazzam bir enerji getirir ve birkaç gün sonra, 13 Şubat'ta Mars da bu eve geçecek ve zaten orada bulunan gök cisimlerine katılacak.

Bu yeni ay, Sevgililer Günü'nü unutulmaz ve romantik kılmak için tam zamanında geliyor, özellikle de bağlıysanız. Eğer bekarsanız, tüm ay boyunca dışarıda olun çünkü beşinci evinizdeki mutlu gezegen kalabalığı sizi çift olarak görmek isteyen sevgi dolu küçük akrabalar gibi davranacak.

Bu yeni ayla ilişkili zor bir açı var, o da Boğa burcunda bulunan Uranüs, yani başkalarının parasının bulunduğu finansal sekizinci eviniz.

Görünüşe göre, bir çocuğa bakmanız, şenlikli bir sosyal etkinliğe katılmanız veya yaratıcı bir fikir veya ödev üzerinde çalışmanız sürecinde beklenmedik bir şekilde büyük bir masraf ortaya çıkabilir. Ay, güneşin onuncu kariyer evinizin doğal yöneticisidir, dolayısıyla bu beklenmedik haber bir kariyer meselesiyle ilgili olabilir.

Yıldırım gibi çarpan gezegen olarak adlandırılan Uranüs (elektrikle ilgilidir), her zaman farkında olmadığınız, gözden kaçırdığınız veya önemsiz görüp küçümsediğiniz bir şey hakkında haber getirir.

Bu yeni ayla aynı zamanda, Uranüs Mars ve yöneticiniz Venüs'e güzel bir açı yapacak, bu nedenle bir aile üyesi - büyük olasılıkla bir ebeveyn - veya bir arkadaş size yardım etmeye ve yaşadığınız stresi azaltmaya istekli olacak gibi görünüyor.

Sağlığınızı güçlü tutun çünkü işiniz başınızdan aşkın ve 24 Şubat'taki dolunayda tüyleriniz diken diken olabilir. İş yerinde tüm dikkatinizi vermenizi gerektirecek bir projeniz var gibi görünüyor-Satürn Balık burcundaki Güneş'e ve aynı anda Başak burcundaki dolunaya baskı yaparak bu özel çabanın öneminin farkına varmanızı sağlayacak.

Sonuca bağlı çok şey var gibi görünüyor ve kendinizi en üst düzeyde güçlü hissetmezseniz, elde etmeye çalıştığınız mükemmelliği yaratmak çok daha zor olacaktır. Görevlerinizi küçük parçalara bölerek hızınızı artırın. Jüpiter bu sırada Satürn'le temas kurarak çabalarınız için iyi bir ödeme alabileceğinizi ve itibarınıza ek bir katman ekleyebileceğinizi gösterecek.

Ayın sonunda, 29 Şubat Artık Yıl Günü'nde Merkür ve Jüpiter arasında hoş bir etkileşim var. Seyahat edebilir, alışveriş yapabilir, bir müşteriyle görüşebilir, önemli bir mektup veya başvuru gönderebilir, bir konuşma yapabilir veya keyifle seyahat edebilirsiniz.