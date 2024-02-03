Trendyol 1.Lig’de Boluspor’dan deplasmanda altın değerinde 3 puan

Ankara Keçiörengücü ile Boluspor arasında oynanan bu çekişmeli maç, Boluspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

İlk yarıdan dakikalar

Maçın 29. dakikasında Diarrassouba'nın ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruş, az farkla direğin yanından dışarı çıktı. Bu an, maçın ilk yarısında gol arayışlarının ne kadar yoğun olduğunu gösterdi. 39. dakikada ise Oğuz Kağan Güçtekin’in sol kanattan yaptığı orta, Posmac'ın kafa vuruşu ile üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. İlk yarı, her iki takımın da gol bulma çabalarıyla geçti ancak, maçın bu bölümünde skor değişmedi.

Gol yağmuru ve penaltı heyecanı

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Keçiörengücü’nün kazandığı serbest vuruş, Selim'in Muharrem Cinan’a yaptığı pasla değerlendirildi. Cinan’ın sol ayağı ile yaptığı vuruş, takımını 1-0 öne geçiren golü getirdi. 68. dakikada Boluspor, Oğuz Kağan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası Posmac'ın kafa vuruşu ile eşitliği sağladı: 1-1.

Boluspor son dakika güldü

Maçın sonlarına doğru, 79. dakikada Boluspor’un kazandığı penaltı, kaleci Metin’in başarılı kurtarışı ile gole dönüşmedi. Ancak, 90+3. dakikada Boluspor için bir kez daha penaltı şansı doğdu ve bu kez Oğuz Kağan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Hakem ve takım kadroları

Maç hakem Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar'ın yönetiminde gerçekleşti.

Keçiörengücü’nün ilk 11’i: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Mikail Okyar, Selim Ilgaz, Bardhi, Melih İnan, Dembele

Boluspor’un ilk 11’i: Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Tunahan Çiçek, Oğuz Kağan Güçtekin, Diarrassouba, Avramovski, Iskandarli