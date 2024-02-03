Keçiörengücü teknik direktör Cenk Özcan'dan Boluspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar

Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahalarında Boluspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Maçın değerlendirmesini yaparken, takımın karşılaştığı zorluklara ve adaletli bir oyun ortamı talebine vurgu yaptı.

Maçın kritik anları ve hakem kararları

Özcan, maçın kritik anlarına ve hakem kararlarına dikkat çekerek, "Dirsek yiyoruz sarı kart yok" diyerek, sahada yaşanan ufak nüansların büyük önem taşıdığını belirtti. Hakemlerin iyi niyetli olduğuna inandığını ancak daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Keçiörengücü'nün destek çağrısı

"Kimsemiz yok" diyerek, takımın maddi ve manevi destek açısından sıkıntılar yaşadığını ifade eden Özcan, takımın arkasında sadece kulüp başkanının olduğunu ve onun gücüyle ayakta kalmaya çalıştıklarını dile getirdi. Maçta yaşanan ofsayt ve korner kararları gibi durumların takım üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

Adaletli oyun talebi

Özcan, adaletli bir oyun ortamının önemini vurgulayarak, "Biz adalet istiyoruz" dedi. Maçın seyrinin nasıl değişebileceğine dikkat çekerek, hakemlerin gördüklerini adil bir şekilde yansıtmaları gerektiğini belirtti.

Teknik eksiklikler ve kendi eleştirilerimiz

Maçın teknik değerlendirmesine de değinen Özcan, konsantrasyon eksiklikleri ve final pası hatalarının mağlubiyette büyük rol oynadığını belirtti. Duran toplara karşı dikkatli olmaları gerektiğini, ancak maçın genelinde yapılan hataların sonucu etkilediğini ifade etti. Ayrıca, sadece dış etkenleri değil, takım olarak kendilerini de eleştirdiklerini söyledi.