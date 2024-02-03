Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: "Play-off yolunda ilerliyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında futbolseverler, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasında kıyasıya bir mücadeleye şahit oldu. Deplasmanda gerçekleşen karşılaşmada, Boluspor rakibi Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Maçın ardından Koşukavak’tan değerlendirmeler

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının performansı ve ilerleyen haftalara dair stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Play-off yolunda ilerliyoruz"

Koşukavak, Boluspor'un play-off hedefine yaklaşma niyetinde olduğunu vurgulayarak, "Keçiörengücü ile aramızdaki 6 puanlık farkı korumak ve hatta açmak istiyoruz. Rakibimiz de iç sahada kazanarak aşağı sıralardan uzaklaşma peşindeydi" şeklinde konuştu. Bu kritik mücadelede alınan galibiyetle, Boluspor'un hedeflerine bir adım daha yaklaştığını belirtti.

Zemin sorunları ve mücadeleci oyun

Maçın zorlu geçmesinin sebeplerinden biri olarak zemin koşullarını işaret eden Koşukavak, "Doğal çim olmasına rağmen, zeminin suni çim gibi hissettirdiğini ve top kontrolünü zorlaştırdığını" dile getirdi. Bu durumun, özellikle ikili mücadelelerin yoğun yaşandığı bir oyun ortaya çıkardığını söyledi.

Duran topların önemi

Koşukavak, maçın gol sahnelerinin duran toplardan geldiğini ve bu unsurların skoru doğrudan etkilediğini belirtti. "İkili mücadelelerin yoğun olduğu maçlarda, duran topların önemi bir kez daha ortaya çıktı" diyerek, takımın bu tip pozisyonlardaki etkinliğine dikkat çekti.

Oyuncuların mücadelesi ve emekleri

Maçın sonucundan memnuniyetini dile getiren Koşukavak, beraberlikle bitmesi durumunda büyük üzüntü yaşayacağını ifade etti. "Oyuncuların sahadaki mücadelesi ve inançları göz ardı edilemez. Bu zeminde, bu şartlarda kazanmak kolay değil" şeklinde konuştu.

İleriye dönük bakış

Boluspor için ligin geri kalanında play-off hedefine ulaşmak üzere yol haritasını belirleyen Koşukavak, takımın motivasyonunun ve hedeflerine olan inancının tam olduğunu belirtti. Alınan bu galibiyetle birlikte Boluspor, Trendyol 1. Lig'deki konumunu daha da sağlamlaştırdı.