Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor'u mağlup etti

Bu karşılaşma, her iki takım için de ligdeki konumlarını etkileyebilecek kritik bir öneme sahipti.

Maçın öne çıkan anları

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da gol bulma adına önemli çabalar sergiledi. İlk tehlikeli atağı 12. dakikada Kocaelispor gerçekleştirdi. Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Emir yakın mesafeden şutunu çekti ancak Adanaspor kalecisi Ahmed Said, topu son anda kurtararak gole izin vermedi.

Kocaelispor tehlikeli geldi

14. dakikada ise Beridze'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Seydayev'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı ve takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı.

Adanspor’un kalecisi sahneye çıktı

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Kocaelispor, 51. dakikada sol kanattan Atila'nın serbest vuruşunda Ramil Şeydayev'in kafa vuruşu ile yine kaleci Ahmed Said'i denedi ancak bu sefer de başarılı bir kurtarışla golü önledi.

Altın değerinde gol

Karşılaşmanın golü 60. dakikada geldi. Amaral'ın ortasının ardından Adanaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Beridze, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Adanaspor fırsat kolladı

Adanaspor, maçın geri kalan kısmında beraberlik golü bulmak için baskısını artırdı. 82. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta Eric Ayuk'un şutu, Kocaelispor kalecisi Gökhan tarafından kurtarılarak takımının galibiyetini koruması adına kritik bir müdahalede bulunuldu.

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şenöz oldu.

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Josip Vukovic (Fofana dk. 84), Ramil Şeydayev (Cem Ekinci dk. 73), Candeias, Amaral (Yusuf Cihat Çelik dk. 65), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk.65), Douglas Tanque (Kouakou dk.84)

Adanaspor’un kadrosu: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (Mokelenge dk. 73), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Devran Şenyurt dk.73), Hakkı Türker, Yepie Yepie (Kubilay Aktaş dk.43), Diakite, Dimitri Oberlin (Eric Mbu dk.63), Junior Fernandes (Burhan Tuzun dk. 63)

Diğer öne çıkan detaylar

Mücadelenin sarı kartlarını Kocaelispor’dan Josip Vukovic, Yusuf Abdioğlu, Cem Ekinci gördü. Adanaspor’dan ise sarı kart gören isim Evren Korkmaz oldu. Kocaelispor’un galibiyet golünü 60. Dakikada Beridze kaydetti.