Susan Miller 2024 Şubat Yay Burcu Astroloji Yorumu: Kariyer Odaklı ve Gelir Fırsatları

2024 Şubat ayı, Yay burcu için finansal yönetimden teknolojik yeniliklere kadar geniş bir yelpazede önemli fırsatlar sunuyor. Susan Miller'ın detaylı astroloji yorumunda, bu dönemin nasıl navigasyon yapılacağı ve karşılaşılacak zorluklarla nasıl başa çıkılacağı açıklanıyor.

Yay burcunun bu ay karşılaşacağı finansal zorluklar, yeni gelir kaynakları keşfetme şansları ve kariyerdeki potansiyel büyük ilerlemeler, astroloji severler için kaçırılmayacak iç görüler sunuyor.

Susan Miller 2024 Şubat Yay Burcu Yorumu

Şubat ayının ilk iki haftasında, Ocak ayında finansal yönetime odaklanmanız devam edecek. Son derece yüksek düzeyde harcamalarla karşı karşıya olduğunuzu hissedebilirsiniz (4 Ocak'ta başlayan bir trend).

Tatil hediyeleri için kredi kartıyla alışveriş yapıyor, öğrenim ücreti gönderiyor veya başka büyük ödemeler yapıyor olabilirsiniz.

Mars Oğlak burcunda “yüceltilmiştir”; bu da buranın genellikle Mars için mükemmel bir yer olduğu anlamına gelir. Oğlak burcundaki Mars harcamalarınızı artırsa da Şubat ayının ilk haftasında yeni gelir kaynakları bulma şansınız var.

Venüs Mars'a yakın bir yörüngede dönüyor ve Venüs manyetik bir finans gezegeni olduğundan, biraz çaba harcayarak parayı çekebilirsiniz. Oraya gidin ve dedikleri gibi çalıları dövün.

İşte takviminize not etmeniz gereken bir tarih: 7 Şubat'ta Venüs, şu anda çalışma sektörünüz (altıncı ev) Boğa burcunda bulunan Uranüs'ten dostane bir ışın alacak.

Bu gün muhtemelen size para kazandırabilecek sürpriz bir görevle sonuçlanabilir. Bu 7 Şubat'ta gerçekleşecek; bunu yazın!

Şimdi 2024 ile ilgili ilginç haberlere geçelim. Bu yıl haziran ayı başlarına kadar gezegenler kümeler halinde hareket edecek. Geçen ay Oğlak burcunda bir grup toplanmıştı ve bu ay gezegenler Kova burcunda bir gezi partisi yapacak.

Daha sonra Mart ayında, geniş bir gezegen koleksiyonu Balık burcunda olacak, Nisan ayında çoğu Koç burcunda olacak, vb. Evren, birlikte geçiş yaparak dikkatinizi yaşamın bir alanına odaklayabilir.

Genellikle bitkiler daha aralıklıdır ve hayata daha fazla çeşitlilik kazandırır, ancak bu sıkı gök cisimleri sizden esas olarak tek bir alana konsantre olmanızı ister.

Kova burcundaki 21 derece yeniayın gerçekleştiği tarih olan 9 Şubat'tan sonra ne demek istediğimi anlamaya başlayacaksınız. Bu yeni ay, partneri Güneş'in yanı sıra, kariyerinizdeki ilerlemeyle ilişkili gezegen olan Plüton ve Merkür ile birlikte gelecek.

Bu yeni ayın gelmesinden sadece dört gün sonra, aksiyon gezegeni Mars, 13 Şubat - 22 Mart tarihleri ​​arasında Kova burcunda bu gruba katılacak.

Bundan sadece üç gün sonra Venüs de 16 Şubat - 11 Mart tarihleri ​​arasında Kova burcuna geçecek.

Bu, (olası 10 gök cismi içinden) altısının tek bir evde, iletişim, seyahat ve yasal anlaşmalarla ilgili üçüncü evinizde olacağı anlamına gelir.

Raporlar veya taslaklar yazıyor, konuşmalar yapıyor, bir yarışmada jürilik yapıyor veya satış personeline yeni teknikler öğretiyor olabilirsiniz. Veya televizyonda yakın zamanda başlattığınız bir proje hakkında konuşuyor olabilirsiniz.

Kova yüksek teknoloji bilimi, matematik ve gelecekle ilişkilidir; bu nedenle yeni bir akıllı telefon uygulaması üzerinde çalışıyor, karmaşık bir web sitesi tasarlıyor, bir podcast yayınlıyor, dijital bir oyun tasarlıyor veya bir film için özel efektler üzerinde çalışıyor olabilirsiniz.

Yeni bir dijital cihaz için pazar araştırması yapıyor veya reklam metni yazıyor olabilirsiniz. Ya da bir bilim kurgu kitabı yazıyor, düzenliyor veya çeviriyor olabilirsiniz ya da astroloji dersleri alıyor olabilirsiniz.

Kova yeni ve fütüristik konulara (ayrıca kara delikler, karanlık madde ve hatta astroloji gibi çok az anlaşılan konulara) işaret eder.

24 Şubat'ta Başak burcundaki dolunayda kariyeriniz ana odak noktanız olacak, şirketinizde veya muhtemelen sektörünüzde yüksek bir profilin tadını çıkaracaksınız.

Üçüncü eviniz aynı zamanda yakındaki (ancak yabancı olmayan) şehirlere yapılan gezileri de yönetir; bu, seyahatinizin büyük olasılıkla bu ayki işinizle ilgili olacağı anlamına gelir.

Ek olarak, üçüncü eviniz yasal sözleşmeleri yönetir, bu nedenle yeni bir girişim konusunda daha kolay bir anlaşmaya varmak için bir müşteriyle yüz yüze görüşmeyi ve projenize başlamaya hazır, imzalanmış bir sözleşmeyle eve dönmeyi umuyor olabilirsiniz.

Ancak bu yeni ay ile ilgili bir sorun var; Boğa burcundaki Uranüs, Güneş'le sıkı bir kare (90 derece) ve Kova burcundaki yeni ay ile ilgili olacak.

Bu, muhtemelen hiç beklenmeyen ve herkesi sarsacak büyük bir engelin ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Uranüs günlük çalışma alanınızda (altıncı ev), üzerinde çalıştığınız projeyle ilgili bir şeylerin raydan çıkacağını gösteriyor.

Programınızı hafif tutun, çünkü her şeyi bırakıp bir çare bulmanız istenecektir.

Uranüs'ün bu yeni aya meydan okuması, daha düşük (veya olmayan) komisyonlar, ücretler ve yüksek harcamalar nedeniyle gelirinize zarar verebilir ve Güneş'le olan sorunu, çok farklı bir geçmişe sahip bir kişiyle hukuki bir meseleye veya zorluğa işaret edebilir.

Sizinkinden (örneğin, yabancı bir ülkede doğmuş ancak sizin şehrinizde yaşayan biri veya yurtdışında yaşayan, etkileşimde bulunduğunuz bir kişi gibi).

Bir ya da iki kilit ekip üyenizin ayrılacağını duyurmasını ya da ekibinizin bir görevi yanlış yönde aldığını düşünen ya da projenin muhtemelen aşılmasından dolayı üzgün olduğunu düşünen bir müşteriniz olabilir.

Ayrıca bağışıklığınızı güçlü tutun, çünkü altıncı eviniz sadece işle değil aynı zamanda sağlığınızı koruyan önleyici tedbirlerle de ilişkilidir. Örneğin soğuk algınlığına veya gribe yakalanırsanız proje teslim tarihlerini karşılayamayabilir.

Bu çok sarsıcı bir etki ama sizin lehinize iki önemli nokta var. Kova (yeni ayın burcu) sizinkiyle çok güzel uyum sağlayan bir burçtur.

Ayrıca değişken bir burç olarak sınıflandırılıyorsunuz, bu da esnek ve uyarlanabilir olduğunuz anlamına gelir ve bu özellikler güçlü bir şekilde sizin lehinize çalışacaktır.

Önümüzdeki hafta ve aylarda (9 Şubat'tan sonra) bu yeni ayın etkilerini en çok hissedecek olan Yaylar, 14 Aralık artı eksi beş gün doğanlar olacak.

Kariyeriniz için büyük bir gün yaklaşıyor; 24 Şubat'ta Başak burcundaki 5 derecelik dolunay, mesleki onur, ödül ve başarı ile ilgili onuncu evinizi aydınlatacak.

Bu, 2024'ün haritanızın bu yüksek kısmına denk gelecek tek dolunayı ve bu zamanda size etkileyici yeni bir iş veya büyük bir terfi teklif edilebilir.

Satürn Güneş ile kavuşum yapacak ve bu dolunaya karşıt açı yapacak, siz de kendi kendinize “Vay be bu büyük işi halledebilir miyim?” diyeceksiniz.

Evet, gerçekten yapabilirsin. Bu nedenle diğer tüm adayların arasından seçileceksiniz. İşin çok fazla sorumluluk, güç ve etkiyi beraberinde getirecek ağır bir iş olacağı açıktır.

Haritanız, bu yeni teklifi kabul etme geçiş aşamasındayken ev ve aile görevlerinizi nasıl yerine getireceğinizi merak edebileceğinizi gösteriyor.

Doğal uyum yeteneğiniz her şeyi dengede tutmanıza yardımcı olacak ve Jüpiter ve Satürn iyi, dostane bir iletişim içinde olacak - nadir bir durum (altmışlık) - bu da muhtemelen yardım alarak evde görevlerinizi yeniden yapılandırmanın yollarını bulabileceğinizi gösteriyor.

Satürn'ün bu dolunaydaki karşıtlığı, istediğiniz maaşı alamayacağınızı gösteriyor ancak belki daha sonra istediğiniz maaşı alıp alamayacağınızı görmek için bir yıl içinde performans değerlendirmesi isteyebilirsiniz.

Veya istediğiniz maaşı alabiliyorsanız, sosyal haklardan hoşlanmayabilirsiniz; bu ay pek de parlak görünmüyorlar. Komisyonla çalışıyorsanız kota çok yüksek olabilir; bu nedenle daha düşük bir rakamla pazarlık yapıp yapamayacağınıza veya daha iyi faydalar için pazarlık yapıp yapamayacağınıza bakın.

Bu dolunay sırasında harika bir avantajınız var; günlük çalışma eviniz olan Boğa burcundaki Jüpiter, Güneş ve dolunay ile ideal bir açıda olacak.

Size destek olacak bir asistan veya birisini işe almanız gerekiyorsa, bunu görüşmeniz sırasında isteyin; potansiyel işvereniniz ek yardım talebinizi onaylamaya açık görünüyor.

Biraz romantizmden bahsedelim, çünkü Sevgililer Günü 14 Şubat'ta. Önümüzdeki aylar aşk açısından daha iyi olacak ama aşıklar için bu büyülü günde sahip olduğunuz parlak yön, geçiş yapan ayın Boğa burcunda olması ve yöneticinizle kavuşumda olması.

Jüpiter de Boğa burcunda. Boğa burcu özellikle Yay burcuna hakim bir burç değildir ancak yöneticinizin işin içinde olması her şeyi değiştirebilir.

Boğa, kaliteli yiyeceklere, şaraplara, ithal parfümlere ve taze çiçeklere değer veren çok duygusal bir burçtur ve hediye verdiklerinde bu genellikle saygın bir perakendeciden gelir. Tüm bu nedenlerden dolayı Sevgililer Günü'nü keyifle geçireceğinizi düşünüyorum.

22 Şubat Perşembe günü kozmik aşıklar Venüs ve Mars, kısa mesafeli seyahat evinizde nadir bir kavuşum yapacak.

Kısa, romantik bir kaçamak yapmak istiyorsanız ve tatil zamanınız yaklaşıyorsa, 22 Şubat Perşembe günü yola çıkıp 25 Şubat Pazar günü geri dönmeyi düşünün.

Lüksün, güzelliğin ve sevginin tadını çıkarmanız için bir işaret. Bu hızlı hareket eden, geçiş yapan ay, uzak seyahat evinizden geçecek.

Sadece bir fincan çayınız olacak bir deneyim sunuyor gibi görünüyor. Pazar gününe kadar dönmeyi planlayın; kariyerinizde iyi haberler geliyor!

ÖZET

Hayatta biraz fazla stresle başa çıktığınızı hissettiğinizde, rahatlamak için seyahate yönelirsiniz. Ancak bu ay uzun mesafe veya yurt dışı seyahatler pek mümkün görünmüyor çünkü böyle bir yolculukta sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Ek olarak, yeni iş projeleri bir veya iki hafta izin almayı zorlaştırıyor gibi görünüyor. Dikkatiniz dağılmadan elinizdeki görevlere konsantre olmanız gerekecek.

Hafta sonlarına koşmak için Perşembe veya Cuma günleri yalnızca bir veya iki gün izin alarak kaçamaklarınızı sınırlamak isteyebilirsiniz.

9 Şubat'taki Kova burcundaki yeni ay, sizi bir iletişim projesine odaklanmış, çok fazla yazma, konuşma, düzenleme, çeviri veya araştırma yaparken bulabilir.

Görünüşe göre bir ürün veya hizmet üzerinde çalışacak veya çok yeni bir alanı keşfedeceksiniz; Kova bilimle, ileri teknolojiyle, matematikle ve toplumun gelecekte kullanacağı her şeyle ilişkilendirilir.

Öğrenecek çok şey olacak ve bu ilginizi çekecek. Kova burcu (bu ay altı gezegenin yer alacağı yer) bilimsel konuları yönetmesinin yanı sıra, az anlaşılan her şeyin incelenmesiyle de ilişkilidir ve buna astroloji de dahildir.

Bu yeni ay aynı zamanda işiniz için seyahat etme ihtiyacını da beraberinde getirebilir. Eğer giderseniz, organize olmanız ve müşterinizin neredeyse her türlü tepkisiyle yüzleşmeye hazır olmanız gerekir.

Bu çok kusurlu, kaotik bir yeniay ve mesajı açısından sarsıcı olacak. Bir iş projesi aniden ve beklenmedik bir şekilde yanlış yöne gidebilir ve işleri tekrar yoluna koymak size kalmıştır.

Bunun yeni ayda meydana gelebilmesi, muhtemelen kolay veya hızlı bir çözüm bulamayacağınız anlamına gelir.

Bunun yerine, aylar sürebilir ancak itibarınız zarar görmeyecektir, bu yüzden endişelenmeyin. Yöntemli bir şekilde, adım adım çalışın; acele etmeye gerek yok.

24 Şubat'ta Başak burcundaki dolunayda kariyeriniz ana odak noktanız olacak ve bu tarihten itibaren dört gün içinde mesajını iletecek.

O zaman, şirketinizde veya muhtemelen sektörünüzde yüksek bir profilin keyfine varacaksınız. Bu, profesyonel gelişiminiz için yılın en büyük dolunayıdır. Yeni bir pozisyon alırsanız, etkileyici bir unvana sahip, ağır bir rol olacaktır.

Size teklif edildiğinde heyecanlanacaksınız, ancak yeni pozisyonunuza alışırken size güvenen aile üyelerine nasıl bakmaya devam edeceğinizi merak edebilirsiniz.

Bunu yapabilirsiniz, ancak geçici olsa bile gerekirse evde yardım alın. Daha fazla para kazanacaksınız ve desteği karşılayabileceksiniz. Ocak ayındaki büyük harcamalarınız, Mars'ın Oğlak burcundan ayrıldığı 13 Şubat'tan sonra azalacak.

Kuşkusuz, bu ayarlama gerektirecektir, ancak değişken bir işaret olarak esnek bir ruhsunuz. Yöneticiniz Jüpiter, bu dolunaya ve Güneş'e altın bir ışın göndermek için mükemmel bir konumda olacak, dolayısıyla bu teklif kaçırılmayacak kadar lezzetli olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.