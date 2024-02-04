Susan Miller 2024 Şubat Oğlak Burcu Astroloji Yorumu: Aşk ve İşte Parlama

Şubat ayının astrolojik haritası, Oğlak burcu için parıldayan bir dönemi müjdeliyor. Mars ve Venüs'ün Oğlak burcundaki eşsiz dansı, karizmanızı ve çekiciliğinizi artırırken, Kova burcundaki yeni ay finansal fırsatların kapılarını aralıyor.

Astrolog Susan Miller'ın kaleminden çıkan bu detaylı yorum, şubat ayında sizi bekleyen göksel olayları ve bu dönemin nasıl en iyi şekilde değerlendirileceğine dair içgörüler sunuyor. Sürprizlerle dolu bu ayda, aşk ve mali durumunuzda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilir, Sevgililer Günü'nde ise Jüpiter'in bereketli enerjisiyle özel anlar yaşayabilirsiniz.

Susan Miller 2024 Şubat Oğlak Burcu Yorumu

Şubat ayı sizin için mükemmel başlıyor, çünkü göksel muhabbet kuşları Mars ve Venüs Oğlak burcunda, size ekstra çekicilik katan ışıltılar ve parıltılar yağdırıyor.

Oğlak burcu, Mars'ın aktif gücünü ve gücünü göstermesi için en iyi işarettir; çünkü Mars'ın yakıtı, pratik, gerçekçi Oğlak burcunda ifade edildiğinde odaklanmış, disiplinli ve son derece etkili hale gelir.

Astroloji çevrelerinde, şu anda Mars'ın Güneş burcundan geçiş yaptığı kimseyle asla tartışmamanın, tartışmamanın veya onu engellemeye çalışmamanın akıllıca olduğu, çünkü kesinlikle kazanamayacağınız söylenir.

Bu süre zarfında Oğlaklar hedeflerinin sonuna kadar görmek için mata gidecekler ve "hayır"ı cevap olarak kabul etmeyecekler.

Tipik olarak altı güçlü hafta süren Mars'ın lütfunu elde etmek iki yıl alır. Mars, 4 Ocak'ta Oğlak burcuna girdiğinden ve 13 Şubat'a kadar bu burçta kalacağından, bu yıl başından itibaren lehtesiniz.

Venüs de hala Oğlak burcunda, sevgilisi Mars'a yakın bir yörüngede dönüyor ve bu hem alışılmadık hem de şanslı bir durum.

Tipik olarak bu iki gezegen, farklı yörüngeleri nedeniyle birbirlerinden çok uzaklara giderler. Kendilerini aynı takımyıldızında, zıt kutuplarda bir arada bulduklarında, sizin için sihirlerini gerçekleştirecek güçlü kıvılcımları yakarlar.

Venüs ve Mars Oğlak burcunda kavuşum değiller ama sizi karşı konulmaz kılacak ışıltılı enerji patlamalarını tetiklemek için birbirlerine birkaç küçük derece yakınlıkta hareket ediyorlar.

İster bir müşteriyle görüşün, ister yeni bir iş için görüşme yapın, ister sevgiyi çekmeyi umuyor olun, artık o tarif edilemez "o" faktörüne sahipsiniz.

9 Şubat'ta Kova burcundaki yeni ayın (21 derece) ortaya çıkmasıyla çok farklı bir ortam ortaya çıkmaya başlayacak. O sırada Güneş, yeni ay, Merkür ve Plüton'un tamamı Kova burcunda olacak ve bir trend oluşturacaksınız.

Kazanılan gelirin ikinci evinde. Mars, 13 Şubat'ta ikinci para evinizde bu dört gök cismine katılacak ve onu 16 Şubat'ta Venüs takip edecek.

O zamana kadar, para sektörünüzde altı gezegene sahip olacaksınız - güneş sisteminin yarısından fazlası - bu yüzden kesinlikle sağlam bir şekilde hareket edeceksiniz. paraya odaklandı.

Normalde bu, zam istemek veya kişisel servetinizi artırmanın başka yollarını aramak için mükemmel bir zaman olacaktır.

Ancak bu kusurlu bir yeni ay, bu nedenle görevleri nasıl yerine getirdiğinize dikkat etmeniz gerekecek.

Venüs ve Mars birbirlerinden birkaç derece uzakta hareket ediyor, sizi karşı konulmaz kılacak ve size o tarif edilemez "o" faktörünü verecek ışıltılı kıvılcımları ateşliyor; kullanın onu.

Sorun şu ki, Uranüs bu yeni ayda liderliği ele alacak ve şans eseri, Güneş'e ve yeni aya 90 derecelik dar bir açıda olacak.

Bu, sizi tamamen şaşırtabilecek ani, beklenmedik bir masrafa işaret ediyor. Ya da sona yaklaşmakta olan büyük bir anlaşma etrafındaki müzakerelerin bir anda çok ters gidebileceği anlamına da gelebilir.

Uranüs beşinci evinizde olduğundan, çıktığınız bir kişiye borç verdiyseniz onu bir daha görme ihtimalinizin düşük olduğunu görebilirsiniz.

Aynı bölge, yani beşinci ev çocuklarınızı da yönetiyor, dolayısıyla çocuğunuzu özel bir okula göndermek veya ona özel dersler vermek isteyebilirsiniz.

Ancak taahhütte bulunduktan sonra, farkında olmadığınız uzun bir ek maliyet listesi olduğunu keşfedebilirsiniz.

Yaratıcıysanız ve büyük bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bunun bütçenizde beklediğinizden çok daha pahalıya mal olacağını görebilirsiniz.

Tipik bir Oğlak burcuysanız, bu durumda itibarınızın zarar görüp görmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz; cevap hayır, hiç de değil.

Neyse ki, yeni ay ile aynı zamanda Uranüs, kariyer başarıları, ödülleri ve başarılarıyla ilgili onuncu evinizi kontrol eden gezegen Venüs'e altın bir çipura gönderecek. VIP'ler sana tapıyor; kurşun geçirmez görünüyorsun.

Mali durumunuzdaki ani bir değişikliğe dikkatinizi çekmek için ortaya çıkan her şeyin telafisi zaman alabilir.

Yeni ayın uzun bir kuyruğu vardır; 19 Ağustos 2024'te dolunayın aynı burçta (bu durumda Kova burcunda) görünmesine altı ay vardır. Acele etmeyin ve bir çözüm bulacaksınız.

Tüm bu finansal hareketlilik nedeniyle, bir ortam değişikliği için şehir dışına çıkmanın özlemini duyacaksınız.

Evren bir molaya ihtiyacınız olduğu konusunda hemfikir ve muhtemelen karla kaplı dağlarda yer alan bir tatil beldesine gitme, belki de 24 Şubat artı dört gün boyunca Başak burcundaki dolunayda (5 derece) kayak yapmaya gitme şansınız olacak.

Yöneticiniz Satürn, 24 Şubat'ta Güneş'le kavuşum yapacak ve dolunay ile karşıt açı yapacak.

Satürn'ün Güneş'e göre konumu bu süre zarfında size muhtemelen vergiler, öğrenci kredisi veya diğer büyük mali yükümlülükler nedeniyle büyük miktarda mal olabilir. .

Satürn'ün dolunay karşısındaki konumu, aşkta veya işte partnerinizin huysuz olabileceğini ve neler olup bittiğini anlamanız gerekeceğini gösteriyor.

Bazen partnerinizin size verdiği cevap gerçek cevap olmayabilir, bu yüzden sabırlı olun ve nazikçe araştırmaya devam edin.

Bu dolunaydan en çok faydalanacak Oğlaklar ise 26 Aralık'ta doğanlar olacak. Yükselen Oğlak burcunuz varsa, doğum ayınız Oğlak burcundaysa veya doğum gezegeniniz Oğlak, Boğa veya Başak burcunda 5 derece ise aynı durum geçerlidir. , artı veya eksi beş derece.

Bu ay hepimiz için her burcun antrenmanı gibi görünebilir. Ancak gitmeden önce size anlatabileceğim özel bir yer var.

14 Şubat Sevgililer Günü şaşırtıcı derecede özel olabilir. Geçiş yapan ay, Oğlak burcundaki Güneşinizle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak olan, dünya burcu Boğa burcunda olacak.

Hepsinden iyisi, mutluluk gezegeni Jüpiter, lüks bir dokunuşla ışıltılı bir akşam geçirmek için ayla kavuşum yapacak.

Çok güzel bir restorana gidebilir veya çok güzel bir hediye, belki de değerli birmücevher alabilirsiniz (yalnızca kadın okuyuculara hitap ettiğimi düşünüyorsanız, bu yoruma erkek okuyucularım da dahildir; bir saat alabilirsiniz).

Özet

Aya girerken astrologların kozmik aşıklar olarak adlandırdığı Venüs ve Mars Oğlak burcunda omuz omuza hareket ediyor.

Bu, 13 Şubat'a kadar oyunda olmak (geçen aydan kalma) harika bir tesadüf. Aralık ayında almış olabileceğiniz tatil hediye kartları ve nakit parayla önümüzdeki sezon için yeni kıyafetler almanın zamanı geldi - Venüs Mars da özellikle gurur verici kaliteli giysiler bulmanıza yardımcı olacak.

Mali durumunuzu düzene sokmak, 9 Şubat'taki yeni ayda büyük bir odak noktası olacak ve bu odak, takip eden gün ve haftalarda da devam edecek.

Yeni ay, düştüğü evde her zaman fırsat sağlayacaktır ve bu yeni ay, kişisel finansla ilgili ikinci evinizde Kova burcunda ortaya çıkıyor.

Güneş, Merkür ve Plüton (ve daha sonra Mars ve Venüs) de Kova burcundaki yeni aya katılacak.

Ancak dikkatli olmanız gerekiyor çünkü yeni ay karışık mesajlar alacak. Bir yandan, Uranüs huysuz bir şekilde gökyüzünde güm güm atıyor ve muhtemelen beklenmedik bir öfke nöbeti geçirecek.

Bu, çocuklarınızdan birinin bakımıyla, yaratıcı bir projeyle veya ev sahipliği yapmaya veya katılmaya hazırlandığınız bir sosyal etkinlikle ilgili olarak büyük bir masrafla sonuçlanabilir.

Bu masrafın haberi sizi sarsacak kadar büyük olabilir. Sorun paraysa sorun olmadığını her zaman hissettim, çünkü durum trajik değil. Eninde sonunda kendinize borcunuzu ödemenin bir yolunu her zaman bulabilirsiniz.

9 Şubat sonrasında Uranüs’ün gündeme getireceği sorunu karşılayacak birikiminiz yoksa bir kardeşinizden yardım alabilirsiniz.

Oğlaklar genellikle aileden veya arkadaşlardan para almayı sevmezler, ancak eğer gerekliyse, meblağı özenle geri ödeyeceğinizi açıkça belirtin. Oğlak burcunun son derece güvenilir olduğu bilinmektedir.

İşin iyi tarafı, 7 Şubat'ta Uranüs aynı zamanda en prestijli kariyer ve itibar sektörünüzün (onuncu ev) hükümdarı olan Venüs'e parıldayan, onaylayıcı bir ışın gönderecek; bu, güçlü bir iş güvencesine sahip olduğunuzu ve büyük ihtimalle başarınızdan dolayı takdir edildiğinizi gösterir.

Tutarlı ve mükemmel performans. 7 Şubat'ta, 9 Şubat'ta yeniay geldikten birkaç gün sonra veya takip eden haftalarda sürpriz bir meblağın karşınıza çıktığını görebilirsiniz.

Hesap makinesi bandına sarıldıktan sonra, birkaç günlüğüne de olsa, yeni bir ortamda bulunmak için havaalanına gitmenin hayalini kuracaksınız. Evren sana bir mola vermek istiyor.

24 Şubat'taki dolunay, oluşmadan önceki ve sonraki beş gün boyunca etkili olacak ve uzak bir yere uçmanıza yardımcı olacak. Jüpiter, aşk ve eğlence evinizden dolunayı desteklemek için ideal konumda olacak, dolayısıyla bu bir iş gezisi gibi görünmüyor - ama olabilir.

Bu dolunayın sizi etkilemesinin başka bir yolu daha var. Yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, işinizde önemli bir noktaya ulaşmış olabilirsiniz ve müşteriniz veya ajansınızla görüşmeniz gerekebilir.

Bu 24 Şubat'ta mükemmel bir dolunay değil, çünkü yöneticiniz Satürn Güneş'e yakın bir yörüngede dönecek ve dolunay karşısında yer alacak.

Bu, şu anda muhtemelen vergiler veya kredi için büyük miktarda ödeme yapmanız gerekeceği anlamına gelebilir.

Ek olarak, mali müzakereler içeren bir iş anlaşması yapmak için seyahate çıkarsanız, güçlü müşteri direnciyle karşılaşmaya hazır olmalısınız.

Nihai bir anlaşmaya varmak beceri ve sabır (doğuştan sahip olduğunuz nitelikler) gerektirecektir, bu nedenle iyimser olun. Acele etmeyin ve bir kazan-kazan durumuna ulaşacaksınız.

Ne mutlu ki Sevgililer Günü, bu gün sizin olmasını umduğunuz romantizmi ve mutluluğu sunabilir. Boğa burcundaki geçiş ayı ve Jüpiter'in o ayla kavuşumuyla bunu başardınız; bu açıya sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Sevgili Oğlak, sana kim karşı koyabilir ki?

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.